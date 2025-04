Los 'roviristas' acusan a Junqueras de cobarde y de esconderse en Montserrat el 27-O

La guerra interna en ERC está adquiriendo tintes dramáticos, pues el debate entre los diferentes sectores en pugna se limita a las acusaciones de tipo ... personal. El sector afín a Rovira ha salido este martes con todo y ha acusado a Oriol Junqueras de cobarde y de esconderse en los momentos importantes. En concreto, el exconsejero Xavier Vendrell, que da apoyo a los renovadores agrupados en la lista 'rovirista' de Nova Esquerra Nacional, ha acusado al expresidente republicano de esconderse en la abadía de Montserrat, cuando los líderes del 'procés' debatían sobre la declaración unilateral de independencia.

Horas antes de la DUI, Carles Puigdemont convocó a lo que entonces se conocía como el alto mando del 'procés' a una reunión en el Palau de la Generalitat. Estaban todos, menos Junqueras. Por parte de ERC, acudieron Marta Rovira, Carme Forcadell y Dolors Bassa. Se conocía la ausencia de Junqueras de aquel cónclave. Pero hasta la fecha no se sabía su paradero. «Él se asusta, se marcha y se esconde en Montserrat», ha detallado Vendrell en Catalunya Ràdio. « En los momentos más delicados no ha estado. Cuando estaban todos los consejeros en el Palau de la Generalitat, Junqueras se fue a Montserrat, no fuera que le cayera algún varapalo y para que el padre abad lo protegiera», ha atacado. «No puede dirigir ERC», ha señalado. «Lo que Junqueras no puede hacer es esconderse en los momentos clave«, ha asegurado. «No puede hacer ver que no ha tenido nada que ver con todos los errores que ha habido», ha señalado.

Según Vendrell, «si Junqueras pierde el congreso, dejará de ser militante en menos de un año», y dejará el partido como ya hizo Josep Lluís Carod Rovira cuando fue derrotado por Joan Puigcercós en el congreso de ERC de 2008. Esquerra celebra su cónclave el 30 de noviembre en un clima de profunda división. Hay cuatro candidaturas en liza. Junqueras parte como favorito. Pero necesita ganar en primera ronda por más del 50% de los votos. De lo contrario, las otras listas podrían sumar esfuerzos en la segunda vuelta y derrotarle. De momento, las tres candidaturas ajenas a Junqueras coinciden en que ven necesaria una renovación de liderazgos en el partido. «Está haciendo un daño que puede ser irreparable», según Vendrell.

Junqueras ha calificado lo dicho por Vendrell de calumnias. Días atrás, lanzó su candidatura para volver a presidir Esquerra con un ataque muy duro contra Marta Rovira, contra la actual dirección republicana y contra los miembros del sector renovador. Junqueras acusó a la cúpula del partido, encabezada por Rovira, de dirigir la formación con una estructura paralela, al margen de los órganos oficiales. Esta misma estructura paralela sería la responsable, según las imputaciones del expresidente del partido, de la campaña contra los Maragall, en la que se mofaban del alzhéimer del expresidente. Junqueras se desmarcó de la estructura paralela del partido. «Yo no sabía nada, estaba en la cárcel», aseguró en Rac1. Según su versión, la cúpula de la formación le ocultó la existencia de este poder en la sombra en el partido, pues no contaría con su visto bueno. «Ni yo lo sabía ni tuve la oportunidad de saberlo porque seguro que había quien quería que no lo supiera», afirmó. «No me hago responsable de ninguno de los episodios lamentables de ERC», dijo. Junqueras ha señalado directamente a Marta Rovira.