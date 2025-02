Vox evidencia su preferencia por Ayuso y tumba los presupuestos de Almeida

Javier Arias Lomo Jueves, 16 de diciembre 2021, 12:48 | Actualizado 14:54h. Comenta Compartir

Vox ha maniobrado esta mañana para sacar rédito en la pugna que mantienen Isabel Díaz-Ayuso y José Luis Martínez Almeida a cuenta de la futura presidencia del PP madrileño. El portavoz de la formación, Javier Ortega-Smith, ha roto definitivamente con el alcalde popular y le ha comunicado que no apoyarán sus presupuestos, a diferencia de los votos que sí darán a la presidenta madrileña para sacar adelante sus cuentas en la región. Además, han anunciado que presentarán una enmienda a la totalidad en el consistorio madrileño.

El motivo esgrimido por los de Santiago Abascal tras la reunión que han mantenido Ortega-Smith y Almeida durante cerca de una hora es que las políticas del regidor madrileño se han convertido en una prolongación de las desarrolladas por la anterior alcaldesa, Manuela Carmena. El dirigente de Vox se ha justificado en que Almeida está «dispuesto a sacar adelante» sus cuentas con los ediles escindidos de Más Madrid. Estos abandonaron el grupo por desavenencias con la portavoz del grupo, Rita Maestre, y ya se ofrecieron al regidor para aprobar los presupuestos si Vox fallaba.

El dirigente de Vox justifica su rechazo a las cuentas del PP madrileño por la promesa incumplida del alcalde de tumbar Madrid Central. Le acusa, además, de querer mantener vigentes presentes y futuros acuerdos con la izquierda madrileña.

PP y Ciudadanos necesitan el apoyo de cuatro concejales externos para aprobar las cuentas, ya que carecen de mayoría en el Ayuntamiento de Madrid.

Almeida, por su parte, ha tildado la actitud del partido que facilitó con sus votos la formación de la coalición entre PP y Cs de «paripé». «No necesitaba dos meses para hacer un paripé. Uno no viene para sacarse una foto. Eso no ha sido una reunión, ha sido un frontón. Si no quiere hablar de los presupuestos, que no venga», ha aseverado el alcalde.

El choque frontal entre ambas formaciones llega muy poco tiempo después de que Ayuso sí alcanzase un acuerdo con Vox para los presupuestos, que se aprobarán el 22 de diciembre. De hecho, la tensión generada en las últimas semanas entre Almeida y Ortega-Smith en el ayuntamiento nada tiene que ver a cómo se han llevado a cabo las negociaciones en la región madrileña, donde los de Abascal arrancaron a los 'populares' 13 medidas a cambio de no apoyar ninguna de las enmiendas a la totalidad ni enmiendas parciales presentadas por los otros grupos presentes en la Asamblea.

No obstante, la decisión de premiar a Ayuso y castigar al alcalde madrileño parece converger con una estrategia por parte de los de Abascal para desgastar al PP Nacional y su líder, Pablo Casado, con quien el presidente de Vox mantiene una relación difícil desde la moción de censura del pasado año.