Roger Torrent y Josep Costa, a un paso de ir a juicio por desobediencia

Cristian Reino Barcelona Jueves, 11 de noviembre 2021, 17:01

La sala civil y penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha dado por concluida la instrucción contra los cuatro miembros secesionistas de la anterior Mesa del Parlament, incluido el expresidente de la Cámara catalana, Roger Torrent, a los que ha dejado a un paso de ir a juicio por desobediencia al Tribunal Constitucional. La magistrada María Eugenia Alegret ha dado este jueves traslado a las acusaciones para que en el plazo de diez días presenten sus escritos de acusación y apertura de juicio oral o soliciten el archivo de la causa.

Roger Torrent, actual consejero de Empresa de la Generalitat, Josep Costa, exvicepresidente del Parlament y los exvocales Eusebi Campdepadrós y Adriana Delgado están investigados por un presunto delito de desobediencia grave, que comporta penas de inhabilitación, por haber ignorado presuntamente los avisos del Tribunal Constitucional y haber admitido a trámite y permitido el debate en el pleno de la Cámara catalana propuestas de resolución presuntamente inconstitucionales que reprobaban la monarquía y se comprometían a ejercer la autodeterminación.

Fueron dos mociones, tramitadas una semana después de la sentencia del Tribunal Supremo contra los líderes del 'procés'. Una afirmaba que el Parlament «reitera y reiterará tantas veces como quieran los diputados la defensa del derecho a la autodeterminación y la reivindicación de la soberanía del pueblo de Cataluña para decidir su futuro político» y la otra decía que el «Parlament reitera y reiterará tantas veces como lo deseen los diputados la reprobación de la monarquía».

Según la magistrada del TSJC, «existe una apariencia razonable y suficiente de que los investigados pudieran haber cometido uno o varios delitos de desobediencia grave», delito incluido en el Código Penal que sanciona con pena de multa de tres a doce meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años a las autoridades o funcionarios públicos que se negaren abiertamente a dar el debido cumplimiento a resoluciones judiciales, decisiones u órdenes de la autoridad superior. A su juicio, los anteriores miembros de la Mesa actuaron con «desprecio a la legalidad constitucional», pues estaban previamente advertidos por el Tribunal Constitucional, incluso con las consecuencias penales pertinentes, que no podían admitir a trámite para su votación «propuestas de resolución parlamentarias con trascendencia jurídica» que eran análogas a otras anuladas anteriormente por el propio TC.

«La autonomía organizativa de las cámaras, principio básico y fundamental en toda sociedad democrática, no puede suponer la creación de un espacio estanco e inmune al Estado de derecho», recuerda la jueza del TSJC. «El Parlamento no es un lugar inmune al cumplimiento de la legalidad y al principio de jerarquía normativa», añade en el auto. Los cuatro imputados siempre han apelado a la libertad de expresión y a que los parlamentos no pueden actuar como censores impidiendo debates. Sin embargo, la justicia les replica que en «ninguna carta de derechos fundamentales de las democracias de nuestro entorno ni en las normas jurídicas que los jueces hemos de aplicar», se ha hallado un «derecho de los poderes públicos a la desobediencia a los mandatos de los altos tribunales por discrepancias con la norma jurídica». «Las democracias más avanzadas no solo se fundamentan en el principio de división de poderes, sino también en el compromiso de sus instituciones con el estado de derecho, que obliga a todos sin excepción a someterse al imperio de la ley y a sus formalidades para modificarla», remata el auto judicial. La jueza argumenta que la inviolabilidad parlamentaria de los diputados «se refiere únicamente a las opiniones y votos que emitan como parlamentarios en el ejercicio legítimo de sus funciones», pero rechaza que sirva como argumento en este caso.

Torrent, Campdepadrós y Delgado comparecieron ante el juez el pasado 15 de septiembre y s acogieron a su derecho a no declarar. Costa no se presentó y la jueza ordenó su detención días atrás para que se presentara ante la justicia.