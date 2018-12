Los Robespierres de la Justicia Por ahorrarles el entrecomillado de las opiniones más sangrantes de las 185 páginas de la sentenciade las hipotecas, de apretada literatura, baste mencionar las que describen el Pleno que se vivió aquel día como un desinhibido repertorio de desahogos y medias verdades JACINTO J. MARABEL Doctor en Derecho Domingo, 16 diciembre 2018, 23:18

En nuestros días, de cualquier vaporcillo salta un jurisconsulto romano. Y es que no hay jornada que no amanezca plagada de quienes, estrenando toga, acuden al ágora de las redes sociales eructando brocardos con tal de ganarse el aplauso de los necios que les arropan. Aunque también es verdad que últimamente los tribunales, antes que vaporcillo, dan para fumarola de consecuencias imprevisibles, como fue el caso de la Sección Segunda de la Sala Tercera del Tribunal Supremo y la reinterpretación de la jurisprudencia sobre las hipotecas, cuando sus seis magistrados fueron a predicar pan y les montaron un circo que para sí habría deseado el mismísimo Nerón.

Porque sin duda predicar en el desierto fue tratar de remover las conciencias, anquilosadas tras más de dos décadas dando por hecho que era el prestatario y no el prestamista quien debía hacer frente a la liquidación del Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados en los créditos con garantía hipotecaria. En las impecables sentencias de 16, 22 y 23 de octubre de 2018, los magistrados intentaron revertir la situación anulando el párrafo segundo del artículo 68 del reglamento que desarrollaba el impuesto, argumentando que la hipoteca era accesoria del negocio principal y que, por tanto, el interés de expedir los documentos notariales y hacer frente a los gastos correspondía al banco.

Se trataba de ajustar la interpretación que en su momento hizo la Administración respecto a la decisión del legislador, sin llegar a lesionar la sacrosanta seguridad jurídica, como al poco pudo verse cuando, asistido de discrecionalidad política, el Gobierno modificó el precepto.

La sentencia de la Sección Segunda, construida con argumentos sólidos y técnicamente irrebatibles, era compartida por la doctrina mayoritaria, pues no sin razón este es un órgano altamente especializado en materia tributaria. No así el Pleno de la Sala Tercera, pese a loables excepciones. Porque sepa usted que, además de complejo y arduo de enseñar en las facultades, entre los 320 temas que forman el sistema de acceso a la carrera judicial y fiscal, no hay ninguno que trate específicamente sobre Derecho Tributario. Ha leído bien: ni un solo epígrafe. Así que puede decirse que la Sección Segunda de la Sala Tercera alberga al 'Dream Team' de los expertos en materia tributaria.

Esta fue una de las razones por las que causó perplejidad que, haciendo gala de una absoluta falta de reflejos, el presidente de la Sala Tercera decidiera montar el Belén y avocara la decisión al Pleno, pretextando la transcendencia del drástico viraje jurisprudencial frente al valor inamovible de las resoluciones judiciales. Un argumento bastardo, más propio de otras latitudes y definitivamente alejado de la tradición de fuentes de nuestro ordenamiento, en el que la jurisprudencia está obligada a evolucionar y precisarse en el tiempo porque goza de carácter indirecto frente a la Ley, la costumbre y los principios generales del Derecho, que bastó no obstante para que los medios de comunicación se solazaran aireando las miserias del Poder Judicial.

Y es que no queda otra que rendirse a la abrumadora evidencia de las sentencias publicadas el 27 de noviembre pasado. Porque aunque el mal ya estaba hecho, habría bastado con debatir sobre el alcance de las liquidaciones, cuya prescripción debía establecerse en el límite de los cuatro años dulcificando las eventuales pérdidas de las financieras, en lugar de bramar y medirse el lomo con el fraternal ensañamiento tabernario que rezuma el texto. Porque en efecto, y como auguraban los medios, los 11 votos particulares ponen de manifiesto que la que estaba llamada a ser la madre de todas las sentencias se ha convertido en la de todas las batallas.

Por ahorrarles el entrecomillado de las opiniones más sangrantes de sus 185 páginas de apretada literatura, baste mencionar las que describen el Pleno que se vivió aquel día como un desinhibido repertorio de desahogos y medias verdades, donde el exabrupto imperó sobre los argumentos, y la práctica cinegética sobre los disidentes. Una suerte de auto de fe en el que se puso en duda la labor de todos ellos para introducir sospechas sobre su verdadero proceder, sobre el propio valor de la jurisprudencia de las Secciones, como razona el magistrado José Manuel Sieira, investido de 'auctoritas' para denunciar la falta de lealtad del Pleno cuando afirma que si el propio Tribunal Supremo pone en cuestión el valor de su jurisprudencia, ¿cómo podrá pedirse el respeto a la misma por los juzgados? ¿Cómo podrá pedirse respeto a las instituciones por los ciudadanos, añado? Porque con este tipo de resoluciones se está dando pábulo a los robespierres de turno para que socaven los cimientos del Estado, de cuyos escombros se nutren los extremismos políticos. Porque la madre del cordero es, precisamente, que luego nos sorprendamos cuando se sientan a nuestra mesa.