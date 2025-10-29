HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este jueves, 30 de octubre, en Extremadura?
El rey Felipe VI y la reina Letizia durante el funeral por las víctimas de la DANA, el pasado año EFE

Moncloa rectifica y habrá saludo de los Reyes y Sánchez a familiares de víctimas de la dana

En el programa inicial no constaba ese saludo, aunque desde el Gobierno se defiende que nunca se ha tratado de impedir ese encuentro de don Felipe y doña Letizia con las víctimas

María Eugenia Alonso

María Eugenia Alonso

Madrid

Miércoles, 29 de octubre 2025, 10:50

Moncloa ha rectificado el programa sobre el que se trabajaba en el funeral de Estado por las víctimas de la dana, que se celebrará esta tarde en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia y finalmente, los Reyes sí saludarán, junto a Pedro Sánchez a los familiares de las víctimas en una sala adyacente unos minutos antes. Desde el Gobierno, se había defendido que las familias de los fallecidos habían pedido que el acto estuviera lo menos politizado posible y que por tanto se había tratado en todo momento de garantizarles el mayor respeto. De ahí que en un primer programa no se incluyese ningún saludo.

«No hay barreras, ni hay nada», defiende fuentes gubernamentales, que aseguran que en ningún momento se había planteado evitar que don Felipe y doña Letizia se parasen a saludar a las familias como ya hicieron durante el funeral celebrado el pasado diciembre en la catedral de Valencia, «No sabía yo que Moncloa pudiera impedir este tipo de cosas», ironizan las mismas fuentes, que insisten en que los protagonistas no son las autoridades que van a acudir sino las 237 víctimas y sus familias.

Según el programa, a las 17.45 horas, los Reyes serán recibidos por Pedro Sánchez y se trasladarán a la sala de espera en 'Arquerías', donde saludarán a autoridades y, a continuación, saludarán a representantes de familiares de víctimas de la dana. Todo en apenas quince minutos porque a las 18 horas está previsto que se inice el funeral. En el papel, el presidente de la Generalitat Valenciana, al que asociaciones de víctimas habían vetado en el acto, no formará parte de este saludo. «No sabemos si va a estar o no», arguen en Moncloa.

