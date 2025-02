El Rey y Leonor condenan la guerra de Ucrania

Cristian reino Barcelona Lunes, 4 de julio 2022, 13:34 | Actualizado 22:12h. Comenta Compartir

Los Reyes, la princesa Leonor y la infanta Sofía han presidido este lunes la entrega de los premios de la Fundación Princesa de Girona, en Cornellà de Llobregat (Barcelona), acompañados entre otros por la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, y la ministra de Educación, Pilar Alegría, y sin presencia del Govern catalán. Un año más desde 2017, el acto se ha celebrado fuera de Girona por el veto del Ayuntamiento a la Casa Real.

Tanto Felipe VI como Leonor han condenado la guerra de Ucrania, que trae consigo «muerte, pobreza y desolación, y que amenaza la convivencia a nivel mundial y la economía global», según el jefe del Estado. Una contienda que «sigue generando destrucción e incertidumbre» y que ha truncado los «proyectos y las ilusiones de muchos jóvenes», según ha afirmado la princesa, en su discurso más institucional, pronunciado en catalán, español e inglés. «En momentos tan difíciles como éstos pienso en las chicas y chicos de nuestra edad que han podido perder la esperanza en un futuro mejor y no pueden acceder a oportunidades como las que desde aquí impulsa la fundación Princesa de Girona», ha asegurado.

El Rey ha llamado a trabajar «juntos» y ha destacado la «importancia de colaborar y cooperar para poder construir un mundo mejor y más solidario». Según el monarca, «vivir con la incertidumbre, con la complejidad y en una constante transformación no es hoy, pues, la excepción, sino la norma». «Nos enfrentamos a enormes desafíos y los jóvenes debéis prepararos para afrontar con sensibilidad e inteligencia colectiva, los innumerables retos; muchos incluso desconocidos y que se sucederán con rapidez o de manera simultánea», ha rematado.

La heredera al trono ha señalado que se «identifica» con los valores que impulsa la fundación Princesa de Girona, que son sus objetivos: «El talento, el esfuerzo, el compromiso, la solidaridad. Mi generación, la de las premiadas, y la de otros jóvenes, confiamos en que el esfuerzo de un trabajo comprometido pueda contribuir a un futuro más esperanzador», ha aseverado. Las premiadas de este años son todas mujeres: la actriz, dramaturga y productora María Hervás (premio Artes y Letras), la ingeniera Elisenda Bou-Balust (Empresa), la física Eleonora Viezzer (Investigación Científica), la psicóloga Claudia Tecglen (Social) y la escritora vietnamita Trang Nguyen (Internacional).

Con la radicalización del 'procés', el Ayuntamiento de Girona declaró persona non grata a Felipe VI y vetó la celebración de los actos de la fundación Princesa de Girona en la capital gerundense. La fundación tuvo que buscar alternativas. En 2018, el acto se hizo en instalaciones del restaurador Roca en Vilablareix, muy cerca de Girona. En 2019, el acto ya se desplazó hasta Barcelona. De ahí que hasta la fecha, Leonor, como princesa de Girona, no ha presidido aún el acto en la capital gerundense, pues el consistorio de Girona no ha levantado aún el veto a los miembros de la corona y no facilita auditorios municipales.

En su discurso, ha recordado la visita que hizo este domingo con su hermana a Figueres, al museo Dalí, su primer viaje a Girona. «Ayer, junto a mi hermana, tuve la oportunidad de estar en Girona, en Figueres, para conocer de cerca el Teatro-Museo Dalí. Y comprobé las oportunidades que la fundación Princesa de Girona está acercando a los más jóvenes, a quienes se están formando. Yo también me estoy preparando», ha recalcado. Y ha recordado que la fundación que preside «defiende un modelo de convivencia en el que la formación, el compromiso con los demás y la responsabilidad social facilitan que los jóvenes demuestren plenamente su potencial, con verdadero impacto en la sociedad».

Felipe VI presidirá este martes la entrega de despachos en la academia de suboficiales de Talarn (Lleida).