El rey Juan Carlos llega a Sanxenxo en su segunda visita a España desde su autoexilio

El rey emérito ya está en España, once meses después de su última visita en mayo de 2022. El exjefe del Estado aterrizó a las 13.38 (hora peninsular española) a bordo en un vuelo privado, pero esta vez se trató de un superjet de mayor lujo y capacidad que el usado hace casi un año. El padre del Felipe VI llegó al aeropuerto de Peinador, en Vigo, desde London Stansted en un Bombardier BD-700-1A11 Global 5000 con capacidad para hasta 20 pasajeros y con un coste de vuelo por hora superior a los 9.000 euros en chárter. Una hora después llegaba a Sanxenxo, a la casa de Pedro Campos, que ejerce de nuevo de anfitrión.

El exjefe del Estado, que descendió por la escalerilla del jet sin ayuda pero con evidentes dificultades de movimientos, fue recibido por personal del aeropuerto y miembros de la Guardia Civil y se introdujo de inmediato en el asiento del copiloto de un Mercedes oscuro que le esperaba en la pista y en el que abandonó el aeródromo con destino al Club Náutico de Sanxenso tras saludar con la mano a los periodistas que aguardaban a la salida de las instalaciones de Peinador. Nada que ver con su llegada hace un año, cuando fue recibido a pie de pista por un grupo de íntimos donde destacó la presencia de la infanta Elena.

El aparato de la compañía Royal Jet en el que llegó Juan Carlos de Borbón, que despegó a las 11:47 (hora peninsular española) es de bandera emiratí y matrícula A6-RJC. El avión, de salida, tiene un precio de 50 millones de euros, por lo que se trata de uno de los aviones de lujo más costoso. Con una tripulación de dos o tres personas, el aparato tiene una velocidad de crucero de 904 kilómetros a la hora, lo que le convierte en uno de los jets más veloces, equiparable a un vuelo comercial. Tiene un alcance de hasta 9.360 kilómetros y un techo de vuelo cercano a los 15.000 metros.

El rey emérito aterriza en Vigo. EP

El pasado lunes Juan Carlos de Borbón utilizó ese mismo aparato para volar con su séquito desde el aeropuerto de Abu Dabi, desde donde despegó a las 9.35 horas (hora local emiratí) a de London Stansted, donde llegó a las 13:29 horas (hora local británica) tras 6 horas y 54 minutos de vuelo. Desde entonces, el Bombardier ha permanecido sin moverse en el aeródromo londinense, con el consiguiente coste, que, según todas las fuentes, también paga el cliente.

Agosto 2020

Es la segunda vez que el anterior monarca regresa a España desde que decidió autoexliarse en Abu Dabi el verano de 2020 acuciado por los escándalos. Entonces su decisión era vivir en los emiratos y regresar de forma periódica a España, pero el embrollo judicial en el que se vio inmerso se lo impidió. No fue hasta mayo del pasado año, con su horizonte judicial más despejado, con las tres causas en estudio en el Tribunal Supremo archivadas, cuando que el emérito regresó a España tras su marcha a Abu Dabi. Reapareció en Sanxenxo, en un viaje envuelto en una expectación mediática que frenó, por indicación de la Zarzuela, nuevos intentos de visitar el país en el que reinó durante cuatro décadas.

El rey emérito, a su regreso en España. Agencias

Ahora, de nuevo, Sanxenxo el destino elegido. Juan Carlos I vuelve para competir con la tripulación del Bribón en la Copa de España de la clase 6m. Está previsto que su estancia en España sera de miércoles a domingo, día en el que regresará en vuelo privado a Abu Dabi. Esta vez, a diferencia del viaje del año pasado, no está previsto que concluya su viaje con un almuerzo con parte de la familia en el Palacio de la Zarzuela, como sucedió en mayo del año pasado ni que se reúna con su hijo.

La actitud del ex jefe del Estado los cuatro días que permanecerá en la localidad gallega, y si en los siguientes se desplaza a otra ciudad española, determinarán si cumple con la palabra dada en su carta y tras el «tiempo amplio de conversación» que mantuvo con don Felipe y en el que consiguió llegar a un entendimiento con su progenitor. En esa conversación, de poco más de cuatro horas, el jefe del Estado le hizo ver cómo sus esfuerzos –la aprobación un mes antes de un decreto por el que la Corona aceptaba someterse a una fiscalización similar a la de la Administración– habían quedado superados por los acontecimientos.

Pese al malestar existente por la visita, que no esperaban hasta junio y de la que se enteraron por la prensa, Casa Real no ha alterado la agenda de Felipe VI que se ha reunido este miércoles en Ronda con las cinco reales maestranzas de Caballería. «Habéis sido ejemplo de lealtad a la Corona y de servicio a España, mostrando una gran capacidad de adaptación ante las distintas etapas históricas«, les ha dicho el Rey a los maestrantes, aunque en un principio no estaban previstas sus palabras.

En Londres con el Real Madrid

Antes de recalar en la localidad pontevedresa, el padre de Felipe VI hizo una parada en Londres, donde llegó el lunes por la noche. Horas después acudió con unos amigos al club Oswald's en el centro de Londres, en el barrio de Mayfair. Se trata de uno de los establecimientos más exclusivos de la capital británica y al que es muy asiduo el príncipe Guillermo, la reina Camilla o Boris Johnson y su esposa Carrie. Juan Carlos de Borbón del Oswald's alrededor de las 23:00 horas escoltado por dos guardaespaldas.

El emérito, a su llegada a Stamdford Birdge. Foto: Efe / Vídeo: Relevo

Ya por la noche acudió al partido de cuartos de final de la Liga de Campeones que enfrentaba al Real Madrid y al Chelsea en Stamford Bridge, donde el conjunto blanco consiguió el pase a las semifinales.

Por otro lado, la Casa Real Británica desmintió este miércoles, que don Juan Carlos I, tal y como informaron varios medios, mantuviera un almuerzo privado el pasado martes con su primo, el rey Carlos III, en el palacio Clarence House, residencia real en el centro de Londres.

Recibido «como un ciudadano más»

Poco se conoce sobre los detalles de la visita del emérito a Sansenxo, aunque en la localidad pontevedresa se le recibirá «como un ciudadano más», en palabras del alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín.

Mientras, en el Gobierno mantienen la posición de que don Juan Carlos debería brindar algún tipo de explicación por sus actividades en el pasado, como dejó claro la portavoz, Isabel Rodríguez este martes tras el Consejo de Ministros. «El Gobierno ha manifestado en múltiples ocasiones su opinión respecto a los hechos que se conocieron hace tiempo sobre la conducta del Rey emérito y seguimos manteniendo la misma opinión», dijo la semana pasada. Ya tras la primera visita la portavoz del Ejecutivo consideró que el antiguo monarca había perdido la oportunidad de brindar la «respuesta» que esperaban los españoles.

Felipe VI saluda al público durante su visita en Málaga. EFE Felipe VI se da un baño de multitudes en Málaga El mismo día en que el rey emérito regresó a España y a la localidad gallega de Sanxenxo, once meses después de su última visita a España, Felipe VI se dio un baño de masas en la localidad malagueña de Ronda. En una avenida de la Paz repleta de público a pie de calle y en los balcones, el Monarca saludó al público entre vítores y aplausos. el monarca puso en valor «la excelencia y la voluntad de servicio a España y la corona». En una reunión privada y según las fuentes consultadas, Felipe VI sostuvo que la sociedad actual requiere ser siempre un ejemplo a seguir en un momento «donde son tan necesarios modelos y referencias éticas» e incidió en la necesidad del esfuerzo de «renovación, modernidad, del que nadie, ni institucional ni personalmente, puede ser ajeno, siendo fieles a la tradición y la historia pero también con la legítima ambición de ser vanguardia en el servicio de la sociedad, siempre al servicio de España de una forma ejemplar».