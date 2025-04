El Rey y el Ayuntamiento de Barcelona normalizan sus relaciones institucionales

Cristian Reino Barcelona Lunes, 18 de septiembre 2023, 13:55 Comenta Compartir

El rey Felipe VI ha recibido este lunes en Barcelona en audiencia al alcalde de la ciudad condal, Jaume Collboni. La reunión se ha celebrado en el palacio Albéniz, un inmueble de titularidad municipal que es la residencia oficial del jefe del Estado cuando se desplaza a Barcelona.

Hacía 17 años que el jefe del Estado y el alcalde barcelonés no mantenían una reunión institucional. La última vez que el Rey recibió en audiencia al alcalde de Barcelona fue en 2006. Fue Juan Carlos I y el alcalde era el socialista Jordi Hereu. Primero Xavier Trias, ahora de Junts, y más tarde Ada Colau, de los comunes, evitaron reunirse de manera oficial con el monarca durante sus mandatos. Hubo saludos y ambos coincidieron en infinidad de actos, pero nunca se reunieron de forma institucional con el jefe del Estado. La llegada de los socialistas a la alcaldía de Barcelona ha propiciado este cambio de rumbo en las relaciones con la Corona: tanto los independentistas como los comunes han aprovechado todo estos años cada acto para mostrar su rechazo a la monarquía. Ha habido desplantes y boicots, por parte de Colau o del Govern. La última vez que el presidente de la Generalitat se reunió con el Rey en la Zarzuela fue en 2013, siendo Artur Mas presidente del Govern. En 2015, nada más llegar a la alcaldía, Colau retiró un busto de Juan Carlos I del Ayuntamiento de Barcelona. También prometió retirar por completo a los Borbones del callejero de la ciudad.

La reunión entre Felipe VI y Collboni ha durado en torno a una hora y cuarto. El Rey trata de normalizar su presencia en Cataluña, tras los años convulsos del 'procés', en que cada vez que se desplazaba a una localidad catalana se producían protestas. El Govern mantiene el boicot a la Casa Real y no acude a aquellos actos organizados por la Zarzuela en Barcelona. El presidente catalán solo coincide con Felipe VI si el evento es considerado de relevancia para Cataluña, como suele ocurrir con ferias como el Mobile, donde se saludan y cenan en la misma mesa en compañía de otras personalidades. El independentismo, no obstante, ha aflojado la presión en la calle. Y Felipe VI ya no solo viaja a Cataluña a inaugurar algún acto, sino que despacha desde Cataluña. No recibe en audiencia únicamente en la Zarzuela, también en Barcelona, en el palacio Albéniz.