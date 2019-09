Más resta que suma Basta que se encone la pugna entre Más País y Unidas Podemos para que esa mayoría de gobierno progresista a la que se compromete Errejón quede lejos de su alcance Viernes, 27 septiembre 2019, 00:24

La decisión de Más Madrid de convertirse en una opción electoral que, bajo la marca Más País, se presente en solitario o en coalición en aquellas circunscripciones electorales en las que se elijan siete o más diputados al Congreso anuncia, también, la gestación de un nuevo partido político cuyo propósito será arraigar como tal en todo el territorio nacional. Pero por mucho que Íñigo Errejón insista en que su primer objetivo es evitar la abstención el 10-N, y su segunda meta asegurar un Gobierno progresista, Más País nace marcado por la quiebra de confianza que se dio entre su principal fundador y el líder de Podemos, Pablo Iglesias, cuando ambos estaban al frente de la formación morada. Quiebra que les condujo a una separación que ha adquirido sentido político tras el definitivo desencuentro entre el PSOE y Unidas Podemos a la hora de dar lugar a una mayoría de gobierno que salvase la última legislatura. Errejón y las afines a Manuela Carmena dicen afrontar las próximas generales con el ánimo de evitar que su irrupción electoral reste escaños a la izquierda a causa de la división del voto. Presentando además su aparición como estímulo para la participación de los ciudadanos que se entiendan progresistas. Pero para ello Más País tendría que contrarrestar las señales de hartazgo que muestran los eventuales votantes de izquierdas. No solo en las circunscripciones en que se presenten Errejón y sus partidarios; también en aquellas otras provincias de las que estén formalmente ausentes. Más País está recabando el apoyo de las bases de Podemos, de sus alianzas y de sus confluencias; por lo que Errejón no puede pretender sacudirse las responsabilidades que contrae al frente de la operación si la división contribuye a restar escaños a la izquierda. Supuesto imposible de evitar en el actual clima de desafección, cuando todo indica que Más País atraerá voto sobre todo de Unidas Podemos y en menor medida del PSOE. Además, al reducir sus diferencias con Pablo Iglesias a una mayor apertura por parte de Íñigo Errejón al acuerdo con el socialismo de Pedro Sánchez –si acaso mediante postulados programáticos más flexibles pero análogos a los de Unidas Podemos– Más País no solo deberá cumplir con el imposible de asegurar los escaños obtenidos el 28 de abril por socialistas y morados en las circunscripciones en las que se presente, sino que tendrá que garantizar como resultado final la conformación de una mayoría parlamentaria en torno a Sánchez. Objetivo que hoy está muy lejos de su alcance; especialmente si se encona la relación entre Más País y Unidas Podemos.