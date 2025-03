La responsable municipal de compras a Luceño: «Nos han estafado seguro»

Javier Arias Lomo Viernes, 15 de abril 2022, 11:13 | Actualizado 17:30h. Comenta Compartir

Elena Collado, la funcionaria del Ayuntamiento de Madrid encargada de la compra de mascarillas que ha resultado ser una estafa con millones de dólares en comisiones, afirmó ante el fiscal de Anticorrupción que «todos» en el consistorio se sintieron «traicionados» por ello y que si «hubiese oído la palabra comisión, inmediatamente lo hubiese puesto en conocimiento de la policía».

En su declaración ante el Ministerio Público, Collado asegura que el empresario Alberto Luceño nunca le explicó su interés oculto en la operación: «Yo soy un poco pava, pero entendía que querían ayudar a Madrid». Y una vez que llegó el material sanitario, recuerda cuál fue su reacción de sorpresa. «Yo recuerdo que estaba en mi casa y dije 'qué ha pasado, esto ha tenido que ser una estafa'. Empecé a llamarle por teléfono una vez y otra vez, fue la ultima vez que hablé con él ese día. Y le dije que era una estafa y que iba a llamar a la Policía, hablé con Alberto Luceño. Después hablé con Luis Medina, y me dijo 'esto se arregla ahora mismo, inmediatamente os devolvemos el dinero, la diferencia'. Tardaron horas, creo que fue el día más largo de mi vida, ocho o diez horas», recuerda.

Vídeo. La declaración completa de Elena Collado.

Algo que provocó que Collado, según afirma, no quisiese «ni muerta» mantener relaciones con la empresa Leno. La responsable municipal de compras en el ayuntamiento también aseguró no acordarse de donde le vino el contacto de Luis Medina aunque la investigación ya ha apuntado que fue el primo del alcalde, José Luis Martínez Almeida. «-A Luceño- lo conozco profesionalmente desde marzo hasta que entregó la mercancía y no he vuelto a tener contacto con él. No le conocía de antes», apuntó.

El de Collado es uno de los últimos nombres que ha aparecido en el sumario de más de 700 páginas que Anticorrupción ha desarrollado en estos siete meses de investigación. La responsable del Área de Hacienda y Personal del consistorio apuntó a Medina como «la persona que contactó con el Ayuntamiento y ofreció la intermediación de Luceño». «Me dijo que tenía un amigo, no recuerdo si me dijo socio, que tenía muchas empresas en China y que tenía muchísima experiencia en el mundo del comercio internacional chino que nos podía ayudar», explicó Collado ante el fiscal.

