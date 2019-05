Responsables, todos Es el paro uno de los problemas recurrentes de Extremadura que debiera preocuparnos a todos pero, particularmente, a quienes tienen responsabilidades de gobierno en cualquier nivel. Es grave que nos acomodemos en una situación confortable y olvidemos a quienes tienen que luchar diariamente por la supervivencia TERESIANO RODRÍGUEZ Periodista Sábado, 25 mayo 2019, 00:40

PARECE que fue ayer cuando vivíamos la jornada de reflexión de unas elecciones, pero ha pasado un mes... y ya estamos en otras. Generales aquellas; europeas, autonómicas y locales estas. Elecciones al fin y al cabo. Aunque demasiadas elecciones en tan poco tiempo pueden contribuir –creo yo– a una trivialización e incluso a un cierto pasotismo por parte de los electores... y hasta me temo que puede contagiar a los candidatos, aunque sean diferentes. Bien es cierto que la mayor proximidad de estos con los electores que suponen esta vez las elecciones autonómicas y, sobre todo, las locales, puede ser también un factor que induzca a una mayor participación. Mañana lo sabremos.

Hoy toca reflexionar... pero a todos, comenzando por los candidatos de todas las categorías, que deberían estar en un sinvivir pensando no sólo en si resultarán elegidos, sino en cómo harán realidad sus promesas y cómo solucionarán los problemas que afligen a tantos electores, particularmente a los parados, sometidos a la zozobra de un mañana incierto o atenazados en la angustia de cómo sobrevivirá su familia. Es este, el del paro, uno de los problemas recurrentes de Extremadura, que debiera preocuparnos a todos, pero particularmente a quienes tienen responsabilidades de gobierno en cualquier nivel. Es grave que nos acomodemos en una situación confortable y olvidemos a quienes tienen que luchar diariamente por la supervivencia. O que en campañas electorales se hagan promesas sin ton ni son, que con demasiada frecuencia se han olvidado en pocos días o incluso se despachen cínicamente con frases manidas para salir del paso. Cada vez que toco estos temas no puedo olvidar al 'viejo profesor' de la Universidad de Salamanca, Tierno Galván, cuando trascendidos sus saberes filosóficos a la política, sentenció aquello de que «las promesas electorales no son para cumplirlas». Pues... amén, don Enrique.

Pienso, sin embargo, que la jornada de reflexión que antecede a las elecciones no debe limitarse a los electores, pensando bien en quién depositaremos mañana nuestra confianza otorgándoles nuestro voto, sino que debe comenzar por los candidatos, para que tengan claro cuál es el compromiso que asumen y las metas que se proponen alcanzar. El éxito partirá de la sintonía entre unos y otros y se alcanzará cuando la proximidad de intereses se haga realidad. Confieso que no he seguido de cerca la campaña electoral de nuestros candidatos en los tres niveles que se ventilan mañana, europeo, regional y local. Pero no creo que haya demasiadas diferencias en los fines, aunque sí se den en los medios que unos y otros proponen para lograrlos.

Cualquiera que haya seguido con una cierta atención nuestra historia habrá observado que Extremadura padece media docena de males, históricos unos y más recientes otros, aunque graves todos ellos y que parecen haberse vuelto endémicos, no sé si porque nunca han sido convenientemente diagnosticados, optando por el recurso fácil y tontorrón de engañarnos a nosotros mismos, o porque en vez de aplicar los remedios debidos, radicales a veces y dolorosos casi siempre, hemos seguido con cataplasmas y paños calientes, como si no supiéramos de sobra cuáles son los resultados. Región esta en la que lo rural siempre fue predominante, y aún lo sigue siendo, bien que se haya generado una cierta industrialización que, con ser importante, no agota ni con mucho las posibilidades.

No es este lugar ni momento para hacer el análisis de nuestros males. Pero no estaría de más que en esta 'jornada de reflexión, ligada a las elecciones de mañana, pensáramos todos en la realidad de Extremadura, en los males y carencias que afligen a la región y en la parte que nos debe tocar a cada uno, electores y elegidos, para ponerles remedio. Nuestra renta 'per capita' es una de las más bajas de España, nuestro índice de paro de los más altos, la población no deja de disminuir hasta hallarse varios de nuestros pueblos de zonas rurales al borde de la despoblación; de las comunicaciones es preferible no hablar en un día como hoy, particularmente cuando de ferrocarriles se trata... Males todos ellos que vienen arrastrados desde hace años y que parecen no tener remedio, dado que siguen empeorando, pero sobre algunos recaerán las responsabilidades, pienso yo. Pues bien: en esta jornada de reflexión, víspera de elecciones europeas, regionales y municipales, alcanza a todos, candidatos y electores, el deber de poner nuestro empeño para conseguir que Extremadura levante de una vez la cabeza y camine por la senda del desarrollo y la prosperidad. ¿Será mañana el día en que se emprenda la marcha de una vez?