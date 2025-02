El repunte de los asesinatos de mujeres reabre la crisis en el Gobierno por la ley del 'sí es sí'

Diez mujeres asesinadas a manos de sus parejas tan solo en este mes de diciembre. Tres de ellas en los últimos dos días. Esta cifra insufrible de feminicidios ha reabierto la crisis dentro del Gobierno de coalición en torno a la ley del 'solo es ... sí' y, por consiguiente, a las reducciones de las penas que ya ha conllevado su entrada en vigor para decenas de condenados por violaciones y abusos sexuales. Unos y otros, socialistas y morados, pugnan por erigirse en los principales defensores del feminismo en la política nacional y se lanzan ahora reproches por este repunte sin precedentes de las víctimas mortales por violencia de género.

La más directa dentro del ala socialista del Ejecutivo fue Margarita Robles. La ministra de Defensa, jueza de profesión y destacada por sus sonoros encontronazos con los socios de coalición dentro del Consejo de Ministros, reclamó ayer «autocrítica». No nombró destinatario alguno para su petición, pero resultó nítida la referencia hacia Unidas Podemos. Más en concreto, al Ministerio de Igualdad que dirige Irene Montero, número dos del partido morado. Durante una visita a la Brigada Paracaidista del Ejército de Tierra, Robles señaló que «quizá no se ha dado una respuesta adecuada a la situación». «Es terrible lo que está ocurriendo, a veces hacemos un exceso de leyes y no es tanto un problema de leyes y lo que falla es la realidad», añadió la ministra.

La titular de Defensa fue más allá y se refirió a la ley del 'solo sí es sí' y a sus deficiencias jurídicas -ella es una de las voces que ha abogado por reformarla- como uno de los escollos a superar para combatir de forma efectiva la violencia de género. Por contraste, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, calificó este jueves el 'sí es sí' como la norma más relevante aprobada por el Parlamento este 2022 junto a la reforma del aborto, ambas impulsadas por el socio minoritario de la coalición y de las que hacen bandera tanto ella como Montero.

«No es bueno echar culpas»

«A lo mejor la ley del 'sí es sí' tampoco ha dado respuesta adecuada a la situación que estamos viendo», objetó, sin embargo, Robles. Lo hizo después de que Igualdad reclamase más medios a Interior para evitar los crímenes machistas. «No es bueno echar las culpas a nadie», añadió la ministra de Defensa. El aludido, Fernando Grande-Marlaska, compareció ayer de urgencia para asegurar que Interior dio órdenes ante el inicio de la Navidad para que se extremen «aún más las actuaciones» de protección de las mujeres, evitando cualquier tipo de críticas a otras fuerzas políticas y los socios de coalición.

Unidas Podemos aúna la rotunda condena a los crímenes machistas con una férrea defensa de la ley del 'solo sí es sí'. La secretaría de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, censuró que Robles incluya los feminicidios dentro de la controversia que se da dentro y fuera del Gobierno en torno a ley del 'solo sí es sí'. «Esta norma protege a las víctimas de los delitos contra la libertad sexual», señaló la número dos de Irene Montero, antes de añadir que los recientes asesinatos machistas están vinculados a delitos de malos tratos, que «se dan en el ámbito de la pareja o la expareja», por lo que, a su juicio, son situaciones jurídicas «diferentes».

Mientras, Pedro Sánchez navega entre dos aguas. Por una parte desde el PSOE cada vez más voces exigen corregir cuanto antes los errores en la ley, que no hacen más que beneficiar a maltratadores. Por el otro, el presidente evita enfrentarse abiertamente a Unidas Podemos, que defiende a capa y espada, tal y como está, la ley propulsada por el Ministerio de Igualdad de Montero. Sánchez continúa situando en el tejado del Supremo la fijación de doctrina sobre la aplicación de la norma, pese a que el alto tribunal ya ha dictado tres sentencias atenuando las penas para los condenados que han recurrido en casación. «Acabar con la violencia machista nos involucra a todos. Es imprescindible actuar unidos», apeló el jefe del Ejecutivo.

Desde que la ley del 'solo sí es sí' entró en vigor el pasado 7 de octubre, las rebajas de los castigos a delicuentes sexuales han rebasado ya ampliamente el centenar y el Supremo ha emitido los tres veredictos citados -el primero concernía a los jugadores de la Arandina que agredieron a una menor- en lo que determina que si las condenas pueden ser menores en aplicación de la norma, los encausados deben beneficiarse de la misma respetando el 'in dubio pro reo' del artículo 2.2 del Código Penal.