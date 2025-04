El IE reconoce que fichó a Begoña Gómez dos meses después de que su marido llegara a Moncloa

La responsable de Recursos Humanos del Instituto de Empresa (IE), Sonsoles Blanca Gil de Antuñano Fernández-Montes, declaró este miércoles ante el juez Juan Carlos Peinado ... que contrató a Begoña Gómez como directora del África Center dos meses exactos después de que Pedro Sánchez llegara a la Moncloa tras la moción de censura a Mariano Rajoy, el 1 de junio de 2018.

Gil de Antuño, sin embargo, no precisó más datos sobre esa contratación, que se firmó el 1 de agosto. La testigo, que se limitó a señalar que recibió «instrucciones» para cerrar el fichaje de la esposa de Pedro Sánchez, no supo precisar si Gómez superó un proceso de selección y afirmó que tampoco, pese a ser la responsables de Recursos Humanos del instituto, supervisó el currículum de la candidata, por lo que no pudo comprobar que carecía siquiera de una titulación universitaria. A preguntas insistentes del juez, la responsable de RRHH señaló a un superior, Juan José Güemes Barrios, como la persona que le ordenó la contratación de la hoy investigada.

Al finalizar la comparecencia, el titular del Juzgado de Instrucción 41 de Madrid solicitó a la testigo que le hiciese llegar una copia de la nómina mensual de percibía Gómez como directora del África Center. Un sueldo que, según diversas fuentes, podía rondar los 55.000 euros brutos anuales distribuidos en 14 pagas. Peinado, que en su momento ya reclamó al IE el contrato de la esposa de Pedro Sánchez, también pidió este miércoles al instituto los números de cuentas en las que se realizaron los abonos de ese dinero.

El interrogatorio Sonsoles Blanca Gil de Antuñano, fue el primero después de que la pasada semana la Audiencia Provincial de Madrid avalase la instrucción dirigida por el juez Peinado, con la única limitación de no seguir investigando la supuesta intervención de Begoña Gómez en el rescate de Air Europa, compañía, no obstante, con la que sí que tuvo relación profesional durante su paso por el África Center.