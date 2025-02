El PP reclama «pedir disculpas» al rey Juan Carlos tras el archivo de la investigación

Javier Arias Lomo Lunes, 13 de diciembre 2021, 17:52 Comenta Compartir

El portavoz nacional del PP, José Luis Martínez-Almeida, cree que «deberían pedir disculpas» al rey emérito aquellos que se «lanzaron a perseguirlo» con la intención de «estigmatizar a la Monarquía» tras archivar la Fiscalía suiza la investigación que tenía abierta sobre él.

«Soy de los que piensa que España le debe reconocimiento y gratitud por la labor extraordinaria que hizo en la Transición. Hay que recordar que se despojó de los poderes atribuidos para posibilitar la transición a la Democracia», ha aseverado Almeida.

Las distintas formaciones políticas no han tardado en manifestarse tras cerrar el fiscal suizo Yves Bertossa la investigación que realizaba sobre la Fundación Lucum y en la que mantenía como investigados tanto a la examante del rey emérito Corinna Larsen y diversos gestores, como Arturo Fasana y Dante Canonica.

Vox y Ciudadanos, por su parte, han expresado su confianza en la decisión de la Fiscalía suiza, aunque han rechazado pronunciarse sobre si debe regresar a España en estos momentos. Ambas formaciones coinciden en que es una decisión personal de Juan Carlos I.

Desde el PSOE, su portavoz parlamentario, Felipe Sicilia, ha trasladado el «respeto» de su partido por la decisión de la Fiscalía de Ginebra y ha añadido que la decisión de volver a España solo le corresponde a él y a la Casa Real. En los mismos términos se ha pronunciado la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, cuando ha sido preguntada al respecto.

Por otra parte, en Unidas Podemos no creen que la noticia del archivo cambie mucho la situación. «Para nosotros lo más importante es que la monarquía es una estructura para cometer corrupción», han asegurado esta mañana desde las filas moradas. No ven con buenos ojos que el Rey Emérito regresara a España en las próximas semanas si no es para sentarse ante un tribunal y resolver las causas que aún tiene pendiente, algo que han recordado desde la formación liderada por Ione Belarra.