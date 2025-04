Recibe los restos de su padre 86 años después de su fusilamiento

«Me voy al otro mundo muy contenta, no como mis tres hermanas que se fueron hace nada, las pobres, viendo que dejaban a su ... padre en la carretera». Así se expresó este sábado, emocionada, Agustina Recio, que en mayo cumplirá 93 años, al recibir los restos de su padre, Florentino, fusilado por las tropas franquistas en Recas (Toledo) el 18 de noviembre de 1936.

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) se ha encargado de todos los trámites y del análisis de ADN para su identificación genética después de que a finales de 2021 los restos de Florentino fueran exhumados de una fosa común en una cuneta de este pueblo de 4.500 habitantes situado a medio camino entre Toledo y Madrid. En esta fosa también se hallaron los cuerpos de otros republicanos fusilados ese mismo día: Jerónimo Cedillo, Gabriel Zurita, Juan Zurita, Domingo Díaz, José María Barahona, José María Seseña y Pedro Díaz.

En la década de los 70 del siglo pasado la familia de Florentino colocó una pequeña lápida de cemento para recordar a los fusilados y, sobre todo, señalizar el lugar exacto en el que se encontraban los cadáveres. Cinco décadas después, la única hija superviviente de Florentino y otros familiares, en total cuatro generaciones, recibieron sus restos en un sencillo y emotivo acto celebrado en el cementerio municipal de Recas.

Objetos personales

Voluntarios de la ARMH también les entregaron objetos personales hallados junto al cuerpo de su antepasado como una tabaquera de cuero y un mechero de pedernal. En cuanto a los otros cuerpos de la fosa común, la ARMH continuará con las tareas de identificación aunque no serán sencillas pues su estado de conservación no es bueno. Según esta asociación, que rechaza recibir subvenciones públicas y reclama la creación de una institución pública para atender a las familias, durante la democracia no se ha hecho suficiente justicia con los represaliados por el franquismo y «lo vivido este sábado por Agustina explica todo un país».