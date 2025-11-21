HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

El presidente de ERC, Oriol Junqueras. EP

Rebelión interna contra la cúpula en ERC de Barcelona: dimite más de la mitad de la dirección

Junqueras no logra cerrar las heridas tras recuperar la presidencia de la formación republicana

Cristian Reino

Cristian Reino

Viernes, 21 de noviembre 2025, 17:25

Oriol Junqueras no ha logrado la paz interna, tras volver a hacerse con la presidencia de Esquerra. Casi un año después de su reelección ... como presidente de ERC, tras una dura batalla entre los distintos sectores del partido, han regresado las hostilidades a la formación republicana, que no ha conseguido cerrar sus heridas internas. Más de la mitad de los miembros de la dirección de la federación de ERC de Barcelona, la más importante del partido en número de militantes, ha presentado este viernes su dimisión. La cúpula republicana en Barcelona cesa por discrepancias con la presidenta de la agrupación local barcelonesa.

