Reactivan la causa sobre el muñeco apaleado con la cara de Sánchez

Casi un año después de que un grupo de manifestantes de ultraderecha se concentrara la pasada Nochevieja a las puertas de la sede central del ... PSOE en la calle Ferraz y golpeara y ahorcara a un muñeco que representaba al presidente Sánchez, la Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado a la jueza del caso que revise el archivo que decretó el febrero. El tribunal estima parcialmente los recursos presentados por el PSOE y la Fiscalía e insta a la instructora volver a analizar si los reunidos el último día del año 2023, con el trasfondo del pacto del jefe del Gobierno con los independentistas para seguir en La Moncloa, incurrieron en un delito de amenazas y a quién corresponde la competencia. Los socialistas creen que el encausamiento de los hechos debería pasar a la Audiencia Nacional al afectar a cargos del Estado.

La titular del Juzgado de Instrucción número 26 dio carpetazo a la denuncia interpuesta por los hechos, en los que los manifestantes, entre otras cosas, golpearon el títere al grito de «un, dos tres, cogadlo de los pies», «psicópata» y «hay que quemar Ferraz, al descartar un delito de odio e incidir en que «la mala educación» no tiene por qué constituir un ilicito penal. En su resolución, Concepción Jerez explicaba que la imputación por odio se justifica «cuando está motivada por cuestiones raciales, xenófobas o antisemitas, pero no cuando están dirigidos contra una institución sujeta a la crítica política, como es el Poder Ejecutivo». Y añadió una llamativa apostilla al subrayar que «la figura con apariencia de varón unicejo, con orejas prominentes y nariz larga» no reproducía «en ningún caso» la imagen de Sánchez.

Ahora, la causa regresa al juzgado para que se repase si hubo amenazas y si el expediente hay que que elevarlo a la Audiencia Nacional por concernir a una autoridad como el presidente del Gobierno. En la nota en la que esta mañana se ha congratulado de la reactivación de su denuncia, el PSOE sostiene que «continuará velando por la protección de la integridad de las instituciones y el respeto hacia quienes ocupan cargos públicos».