Jordi Pujol y su hijo Oriol, en una imagen de agosto de 2024. EP

Pujol solicita a la Audiencia Nacional no ser juzgado

Su defensa alega el informe forense que concluye que no está en condiciones por su estado de salud para afrontar un juicio

Cristian Reino

Cristian Reino

Barcelona

Jueves, 20 de noviembre 2025, 14:44

El abogado de Jordi Pujol ha hecho un último intento antes del inicio del juicio para tratar de que el expresidente de la Generalitat pueda ... evitar ser juzgado y quede exculpado como consecuencia de su delicado estado de salud.

