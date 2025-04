Pujol reescribe la historia y dice que exigió el concierto económico para Cataluña

Cristian Reino Barcelona Viernes, 12 de noviembre 2021, 19:10 Comenta Compartir

El debate sobre por qué Cataluña no tiene un concierto económico a la vasca, bien porque no lo quiso o porque Madrid siempre se lo negó, colea desde hace años, pero ha vuelto a cobrar vida esta semana, en una conferencia a la que asistieron los cuatro últimos consejeros de Economía de la Generalitat. Jordi Pujol, alejado de los focos, no figuraba en la lista de asistentes, pero al final del acto levantó la mano y ofreció su versión, que vino a desmentir la que se daba por buena: que Cataluña rechazó el concierto porque recaudar impuestos no era precisamente popular por aquel entonces.

Pujol negó la mayor. «Sí que pedimos el concierto económico», afirmó en el evento organizado por el diario 'Ara'. Este es un tema que «se ha manoseado demasiado y tendenciosamente», dijo. El expresidente relató una reunión con Adolfo Suárez y con los ministros Garrigues Walker y Gutiérrez Mellado, en la que le habrían trasladado que no podían ofrecer un concierto económico a Cataluña.

El argumento, según Pujol, era que la economía catalana era demasiado importante y que habría desestabilizado la de toda España. «En contra de lo manifestado por el señor Pujol, en el verano de 1980 se le ofreció en mi presencia un concierto a Cataluña, cuando negociábamos el nuestro, y lo rechazó. Esa es la verdad», terció en su cuenta de Twitter Pedro Luis Uriarte, el consejero vasco que negoció el concierto para el País Vasco. A la reunión que cita Uriarte acudieron además Jaime García Añoveros, ministro de Hacienda, y el consejeros catalán Ramón Trias Fargas.

Según el exconsejero catalán Antoni Castells, las versiones de Pujol y Uriarte podrían ser compatibles, pues el expresidente se refiere a un encuentro previo a la aprobación del Estatuto (1979), cuando CiU aún no gobernaba, y la reunión que Uriarte recoge en sus libros es de 1980, con Pujol como presidente.

