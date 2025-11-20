HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

El expresidente catalán Jordi Pujol EP

Pujol recibirá el alta por la neumonía este viernes

Su médico asegura que no está en condiciones de comparecer en el juicio ni siquiera telemáticamente

Cristian Reino

Cristian Reino

Jueves, 20 de noviembre 2025, 10:21

Comenta

Los médicos que atienden a Jordi Pujol, ingresado en un hospital de Barcelona desde el domingo pasado por una neumonía, confían en darle el ... alta este mismo viernes. Su evolución es favorable, según ha asegurado su médico personal, Jaume Padrós, que ha señalado que el expresidente de la Generalitat deberá seguir el tratamiento en su casa y permanecer convaleciente. En un principio, estaba previsto que recibiera hoy mismo el alta, pero Padrós, por «prudencia» con un paciente de 95 años, ha insistido en la Ser en que deberá permanecer un día más bajo vigilancia médica en el centro hospitalario.

