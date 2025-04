Pujol admite «imperfecciones» e «infidelidades» en la despedida de su mujer Marta Ferrusola

Medio millar de personas se han despedido este miércoles de Marta Ferrusola, la mujer del expresidente Jordi Pujol, fallecida el pasado lunes a los ... 89 años de edad. Padecía alzhéimer desde hacía mucho tiempo. En un funeral católico celebrado en el tanatorio de Sant Gervasi, en Barcelona, han acudido su marido, hijos, nietos, bisnietos, amigos de la familia, así como el expresidente Artur Mas, el actual presidente del Parlament, Josep Rull, y el consejero del Interior, Joan Ignasi Elena, entre otros.

Jordi Pujol le ha dedicado unas sentidas palabras a su pareja, con la que se casó en 1956 y con la que tuvo siete hijos. «He querido a mi mujer y sé que ella me ha querido mucho, mucho, y le quiero dar las gracias», ha asegurado. El exdirigente nacionalista, de 94 años, ha insistido varias veces en la gratitud hacia su esposa y ha reconocido que no está contento consigo mismo. «Lo he hecho lo mejor que he sabido y estoy seguro de que ella lo ha hecho mejor que yo», ha afirmado. Jordi Pujol ha admitido «imperfecciones» e «infidelidades» que Marta, su mujer, le ayudó a superar. «No me ha fallado nunca», se ha sincerado.

Pujol, muy emocionado, ha dicho al final de la misa que su mujer tuvo una vida marcada por dos ideas fundamentales: el amor a Cataluña y la fe cristiana. Ambos se debieron siempre a la fe, la esperanza y la caridad, ha apuntado, aunque no «con toda la perfección». «Esto de la fe, la esperanza y la caridad no sé si lo practicamos siempre suficientemente bien, como hacía falta, con toda la generosidad. Respecto a Marta, estoy tranquilo. Estoy más tranquilo respecto a Marta que de mí mismo», ha rematado.

Para despedir a Marta Ferrusola, han sonado canciones de montaña, el público ha cantado el himno catalán y sus nietos han leído unas palabras de la exprimera dama de Cataluña, la 'madre superiora' del clan Pujol, según su propia definición. «Recordadme como mujer, madre, abuela, hermana e hija. Como amiga. En mi catalanidad y en la fe. En mi estima a nuestra tierra y su gente».