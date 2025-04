Rull: «Puigdemont volverá para la investidura»

El presidente del Parlament, Josep Rull, ha asegurado este lunes que el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, volverá a Cataluña para presentarse al pleno de investidura ... , sea la suya o la de Salvador Illa. El abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, y el secretario general de Junts, Jordi Turull, ya afirmaron hace días que el dirigente nacionalista tiene intención de regresar, pero el anuncio de Rull se ha producido el día siguiente de la reunión celebrada en Waterloo por todos los actores del independentismo, Junts, ERC, la CUP, la ANC y Ómnium, para abordar entre otras cosas el retorno de los huidos y la respuesta a la negativa del Supremo a aplicar la ley de amnistía como pretendían los secesionistas. «Puigdemont se ha comprometido. Su palabra es extraordinariamente sólida», según ha asegurado Rull en la Ser.

En el independentismo asumen que el líder de Junts se expone a ser detenido si pone un pie en suelo español, pues el juez Llarena mantiene viva la orden de detención. Eso sí, Rull ha advertido que dentro del Parlament no podrá ser arrestado. «Tenemos un protocolo vigente y me encargaré de que se cumpla», ha señalado. «Ningún diputado puede ser detenido dentro del Parlament. La Policía no puede entrar. Si entra a detenerle, antes tendrán que detenerme a mí», ha aseverado el presidente de la Cámara catalana.

El independentismo lleva semanas alimentando la idea del regreso de Puigdemont y también alimenta algún tipo de estrategia para que pueda volver y cruzar la frontera sin ser visto por la Policía para que pudiera estar presente en la Cámara catalana el día de la investidura, que tiene que ser antes del 26 de agosto. ERC ha pedido a los socialistas cerrar un preacuerdo antes de final del mes de julio, por lo que de haber pleno de investidura será durante el mes de agosto.

La estrategia inicial del retorno de los huidos, según señala Lluís Puig en vilaweb, pasaba por una especie de marcha conjunta de todos los dirigentes que están en el extranjero desde el sur de Francia hasta Cataluña. Pero la decisión del Supremo ha cambiado los planes y ahora es más difícil encontrar una estrategia unitaria de vuelta a casa.