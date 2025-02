Puigdemont revela que «personas del PSOE» le ofrecieron un indulto

Cristian Reino Barcelona Jueves, 6 de julio 2023 | Actualizado 07/07/2023 01:39h. Comenta Compartir

El PSOE ofreció un indulto a Carles Puigdemont. Así lo reveló este jueves el que fuera presidente de la Generalitat, justo el día después de que la justicia europea le levantara la inmunidad, un «golpe duro», ha admitido. Según el líder de Junts, «personas del PSOE» se reunieron con él en el Parlamento Europeo, «más de una vez», para plantearle salidas a su situación judicial. El dirigente nacionalista dijo en la cadena Rac1 que le plantearon entregarse, someterse a la justicia española, ir a la cárcel y más tarde ser indultado, como ocurrió con los presos del 'procés'. Puigdemont lo rechazó, porque reitera que no busca una solución personal.

Insistió en que está en el extranjero porque lo que busca es una salida al conflicto catalán. «No busco soluciones felices para mí, mi situación no es el motivo de la negociación», arguyó. Entonces, ¿qué pide Puigdemont? El 'expresident' no reclama ni ser indultado ni llegar a un pacto con el Gobierno. Lo que exige es una ley de amnistía, como paso previo a una negociación de cara a cara con el Estado para reconocer el derecho de autodeterminación de Cataluña. «Que se nos reconozca el derecho a ser independientes», señaló. De lo contrario, mantendrá el «combate» en el extranjero. Su apuesta sigue siendo las vía unilateral y bloquear la gobernabilidad española.

Carles Puigdemont, de hecho, sigue enrocado. Después de la derrota judicial en Europa, advertió a propios y extraños que no piensa entregarse «nunca». Y quiso puntualizar, en contra de lo que su entorno llevaba meses diciendo, que no tenía pensado volver en caso de haber tenido una resolución favorable del Tribunal General de la UE. «Mi regreso tendrá una carga política muy fuerte» porque implicará, a su entender, que ha logrado «doblegar al Estado». Reconoció, eso sí, que puede que no vuelva nunca. «Me he acostumbrado a vivir así», afirmó, al tiempo que descartaba trasladarse a Suiza.

Primavera de 2024

A su juicio, la partida de su nueva situación judicial empieza de cero. Sus abogados tienen ahora dos meses para recurrir. Luego, el Tribunal de Jusrticia de la Unión (TJUE) tendrá unos seis meses para resolver. Por lo tanto, en torno marzo de 2024 podría conocersela sentencia defintiva. «Tenemos opciones», insistió en un mensaje optimista pese a las circunstancias adversas. Sus planes pasan por volver a presentarse como candidato a las elecciones europeas de junio del próximo año. «Si me tuviera que presentar hoy diría que sí y probablemente esta sea la decisión. Queda mucho camino hasta entonces», dijo

En cualquier caso, cree que acabará la actual legislatura europea en la situación en la que está desde la sentencia del jueves. Ahora el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena podría reactivar las euroórdenes en su contra, pero considera que no puede haber detención en Bélgica. No obstante, para lo que pueda pasar en los próximos meses se ha dirigido al Parlamento Europeo a fin de que le aclare si puede «garantizar» su desplazamiento, en concreto a Estrasburgo, de cara al pleno de la semana que viene.

En clave de los comicios generales del 23-J, abogó por no respaldar la investidura de Pedro Sánchez, pues cree que para el futuro del secesionismo catalán es lo mismo un Gobierno socialista con Sumar que uno del PP y de Vox. A su entender, el balance de la negociación bilateral con ERC ha sido «catastrófico» y sus relaciones con Esquerra están rotas. Hace más de un año que no habla con Oriol Junqueras y más de dos con Marta Rovira. Con el presidente de la Generalitat, en cambio ,sí mantiene los puentes. Finalmente, cargó contra los abstencionistas del independentismo y contra Clara Ponsatí.

Cruce de reproches entre PSOE y PP El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, acusó este jueves al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de «mentir» por prometer a los ciudadanos que traería a España al expresidente catalán Carles Puigdemont, cuando –recalcó- lo que prometió es «indultarlo». A su entender, «vuelve otra vez la mentira sanchista a las calles de Cataluña y de España». «No es de recibo que nos mientan tanto», insistió tras las declaraciones de Puigdemont diciendo que desde el PSOE le plantearon concederle el perdón gubernamental si antes regresaba para ser juzgado. La respuesta socialista llegó por boca del propio presidente y máximo responsable del partido. En declaraciones a Telecinco, Pedro Sánchez criticó a PP y Vox por dar por buena la versión en este caso del líder independentista. «No me deja de sorprender esto porque la palabra de Puigdemont vale lo que vale su declaración de independencia, es papel mojado», afirmó para acto seguido añadir que «afortunadamente Puigdemont», que era un «problema para España» es hoy solo una «anécdota».

