Puigdemont regresará cuando la ley de amnistía salga en el BOE y Llarena retire la orden de detención

Cristian Reino Miércoles, 17 de enero 2024, 10:43 Comenta Compartir

El entorno de Carles Puigdemont ya empieza a visualizar el regreso a España del expresidente de la Generalitat, tras siete años huido de la justicia. Su abogado, Gonzalo Boye, ha defendido las enmiendas presentadas por Junts a la ley de amnistía, que tienen por ... objetivo, según ha dicho, que su aplicación no tarde 10 años. Según Boye, Puigdemont podrá volver a Cataluña en cuanto la ley de amnistía salga publicada en el BOE. Además, necesitará que los jueces, en este caso el magistrado del Supremo, Pablo Llarena, levante la orden de detención. No solo debe entrar en vigor la ley, sino que los «aplicadores» respeten esta norma, ha asegurado Boye en Rac1. ERC y Junts, por separado, han propuesto cambios en la aplicación de la ley, con el propósito de asegurarse que la presentación de prejudiciales por parte del Supremo no demore la ejecución de la norma.

El letrado de Puigdemont ha restado importancia al hecho de que ERC y Junts no fueran capaces de llegar a un acuerdo para presentar enmiendas conjuntas a la ley de amnistía. El plazo para su registro acabó ayer y cada uno anunció sus correcciones técnicas por separado. Esquerra, eso sí, pactó algunas enmiendas con el PSOE, Sumar, Bildu y el BNG. «Hay margen para el acuerdo», ha confiado Boye. El jurista ha negado que la ley de amnistía esté encallada como consecuencia de las diferencias entre ERC y Junts. «La ley está en trámite», ha señalado. Las discrepancias no son un problema, a su juicio. Desde el punto vista jurídico, cree que no hay diferencias, sí las hay, en cambio, en el ámbito político. «Estamos intentando mejorar la ley», ha asegurado. «Ha de incluir a todo el mundo», «debe resistir el paso del Constitucional« y el »escrutinio de la justicia europea«, ha señalado. Junts ha puesto el foco en las acusaciones de terrorismo de la Audiencia Nacional contra los dirigentes implicados en Tsunami Democrático, entre ellos Carles Puigdemont y Marta Rovira, así como en los CDR encausados del caso Judas. »NI Tsunami Democrático ni los CDR es terrorismo«, ha afirmado. La acusación de terrorismo es una aberración, según Boye; por esta razón cree que estos casos no pueden ser excluidos de la ley. Las causas por terrorismo, entiende Junts, deben estar en el listado de delitos contemplados por las medida de gracia. El PSOE no ha aceptado las enmiendas de ERC y Junts sobre el alcance de la amnistía a los delitos de terrorismo . Boye cree que el PSOE entiende el planteamiento de los independentistas y al final, durante la tramitación, habrá acuerdo.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión