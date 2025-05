Puigdemont rechaza la designación de Illa como negociador con Junts

Cristian Reino Barcelona Jueves, 5 de octubre 2023, 10:17 Comenta Compartir

Carles Puigdemont y Jordi Turull, los dos pesos pesados de Junts, el primero es el líder del partido y el segundo el secretario general, han criticado este jueves la designación por parte de Pedro Sánchez de Salvador Illa como integrante del equipo negociador de la investidura. Sánchez e Illa se reunieron ayer para escenificar el frente común entre el PSOE y el PSC en los contactos con los nacionalistas catalanes. Puigdemont y Turull han mostrado su malestar por el elección del primer secretario de los socialistas catalanes, un dirigente que tiene experiencia en llegar a acuerdos con los independentistas (aprobó los presupuestos del Govern de Esquerra), pero que en el pasado tuvo un discurso muy contundente con los secesionistas. Hace seis años, lideró al PSC en la manifestación de SCC del 8-O de 2017.

«Dar protagonismo a quien engañó a Junts el día antes del pacto de la vergüenza en Barcelona para impedir que Xavier Trias fuera el alcalde, es una manera muy extraña de demostrarnos que son de fiar», ha tuiteado Turull. Puigdemont le ha respondido, dándole la razón. «Turull hace bien en recordar las razones por las que Illa nunca podrá ser un interlocutor válido para generar confianza», ha asegurado el expresidente de la Generalitat. Puigdemont se hace eco además de una palabras de Jordi Pujol. El expresidente de la Generalitat aconsejó ayer a los negociadores de Junts ser exigentes y no «caer en la candidez». «Debemos procurar que no nos engañen. Con algunas cosas del Pacto del Majestic no nos engañaron, se han hecho, y España actuó de acuerdo con aquellos criterios. Pero no todos», aseguró en el elnacional.cat. Puigdemont le da la «razón». «El president Pujol decía ayer, en una interesantísima entrevista, que evitáramos la candidez. Tiene razón. Por eso Turull hace bien en recordar las razones por las que Illa nunca podrá ser un interlocutor válido para generar confianza», ha señalado.

El líder del PSC ha evitado este jueves pronunciarse sobre la amnistía y ha vuelto a cerrar la puerta a un referéndum, que considera divisivo. «No puedo decir más ni he de decir más si quiero contribuir a que las cosas vayan bien», ha expresado en Catalunya Ràdio. Se ha mostrado muy satisfecho del resultado de la reunión de ayer con el presidente del Gobierno en funciones y ha señalado que todos los asuntos que tengan que ver con Cataluña los abordarán de manera coordinada. «No hay ningún acuerdo cerrado», ha asegurado sobre la amnistía. No ha descartado que si al final se pacta una amnistía, los socialistas convoquen una consulta interna para ratificarla.