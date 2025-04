Puigdemont fijará el martes sus condiciones para negociar la investidura

El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, fijará el martes que viene, en el marco de una reunión convocada por Junts en Bruselas, las condiciones ... para poder empezar a negociar la investidura de Pedro Sánchez. El dirigente nacionalista ha salido al paso de las informaciones que apuntan a que los socialistas y los junteros estarían ya negociando una ley de amnistía para allanar el apoyo de los independentistas al candidato del PSOE.

Puigdemont ha sido categórico y ha negado que haya una negociación en marcha. Lo que hay, ha aclarado, son conversaciones con diferentes actores políticos. Junts guarda silencio en todo el proceso de diálogo en torno a la investidura y el hermetismo es absoluto. Hasta la fecha, no ha habido voces discordantes y lo poco que ha trascendido han sido tuits de Puigdemont, como el de este martes. «No hay ninguna negociación en marcha con nadie, ni se ha presentado proyecto de amnistía alguno a ningún partido político, ni por descontado no he tomado ninguna decisión relativa al Consell de la República en función de las posibles negociaciones que se puedan poner en marcha», ha afirmado en Twitter.

«Hay que vigilar mucho no confundir estas conversaciones con una negociación. Demasiado tiempo se ha querido utilizar el concepto diálogo como sinónimo del de negociación, cuando son dos conceptos sensiblemente distintos. El diálogo es previo a toda negociación; puede servir para fijar el marco en que ésta puede discurrir, o puede servir para comprobar que no existe margen de negociación. Esto lo veremos en los próximos días», ha señalado en su cuenta en las redes sociales.

Hasta ahora, Junts no ha aclarado cuál es su posición en relación a la investidura de Pedro Sánchez. ERC ha sido más explícita. Ha fijado la ley de amnistía como línea roja para respaldar al líder socialista y ha reclamado avanzar en la resolución del conflicto, con el referéndum como objetico, además de lograr el traspaso de Cercanías y resolver el déficit fiscal. Junts no ha concretado públicamente sus exigencias, más allá de pedir genéricamente la amnistía y la autodeterminación. Junts fijará posición el martes en Bruselas, en una reunión de sus grupos parlamentarios, bajo la presidencia de Puigdemont, que es quien tendrá la última palabra en la investidura. El partido reúne hoy a su ejecutiva, en Altafulla, en la que no intervendrá el expresidente de la Generalitat. No se espera comparecencia pública de ningún portavoz del partido.

Puigdemont ha señalado este jueves que el PSOE no ha puesto aún ninguna propuesta sobre la mesa en relación a la amnistía. Eldiario.es apuntó a que los socialistas y los junteros están analizando incluir a los policías del 1-O como beneficiarios también de la amnistía, pero tanto Jaume Asens, negociador de Sumar, como Puigdemont lo han negado.