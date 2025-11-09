HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Puigdemont evoca el 'que os den' de Trias para replicar a Sánchez

El expresidente de la Generalitat reprocha al presidente del Gobierno que no haya cumplido los acuerdos

Cristian Reino

Cristian Reino

Domingo, 9 de noviembre 2025, 12:00

El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha reprochado este domingo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que tenga las «palancas del poder» y no ... las haya utilizado para cumplir los acuerdos suscritos en el pacto de Bruselas. «En aquellas cuestiones que tienen que ver con nuestra completa competencia, hemos cumplido con Junts», ha asegurado el líder socialista en El País.

