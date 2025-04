Puigdemont emplaza a Sánchez a «hablar directamente» con Junts y no a través de los empresarios

El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha emplazado este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a «hablar directamente» con Junts y a «no ... enviarle mensajes» a través del Cercle de Economía. El presidente del Gobierno viajó el lunes a Barcelona. Se reunió, junto al presidente de la Generalitat, con la junta directiva del Cercle, antes de presidir una entrega de premios de La Vanguardia. Sánchez abordó con los empresarios la cuestión de la financiación, que Junts pone sobre la mesa en la negociación de los Presupuestos, si el techo de gasto sale adelante. Junts ha sido muy crítico con el pacto alcanzado entre el PSC y ERC para la investidura de Illa, a cambio de una financiación singular, que los junteros consideran que está muy lejos del concierto económico que reclaman.

Puigdemont ha reunido este miércoles al grupo parlamentario de Junts en Waterloo. Los postconvergentes preparan en la capital belga el inicio del curso político, marcado por la ley de amnistía, la negociación con el Gobierno del techo de gasto, en Cataluña con el debate de política general y de forma interna en Junts con la celebración de un congreso interno, en el que el líder juntero cree que deberán renovar discursos, mensajes y liderazgos.

Tras retirar su propuesta de senda de déficit, para evitar una derrota parlamentaria, ya que Junts no estaba dispuesta a aprobarla, el PSOE se ha tomado un tiempo en la negociación con los independentistas y esperará a que acaben los congresos de Junts y ERC. Los postconvergentes celebran su cónclave entre el 25 y el 27 de octubre y los republicanos el 30 de noviembre. De ambos, se espera que salgan como presidentes de sus partidos, Carles Puigdemont y Oriol Junqueras.

Puigdemont ha advertido a Pedro Sánchez de que tiene un gobierno «débil», lo que a su juicio le da una «oportunidad muy grande» a Junts. «Hay que saber aprovechar» esta circunstancia, ha emplazado al grupo parlamentario postconvergente. Sánchez no tiene mayoría absoluta, ha avisado, y eso en democracia «obliga». En concreto, sobre la negociación del techo de gasto, que no presupone un posterior apoyo a los Presupuestos Generales del Estado, como ha recordado en las últimas semanas, el líder nacionalista ha asegurado que Junts tiene que hacer el papel que no quiere hacer el presidente de la Generalitat: intentar conseguir más dinero para las instituciones catalanas, tanto el Govern como los ayuntamientos, y que tengan más margen de gasto. «Gobierne el PP o el PSOE, defendemos tener más dinero y crecer más en gasto», ha aseverado. El objetivo, ha dicho, es ser «útiles a los catalanes».

En clave catalana, Puigdemont ha situado a su partido como la alternativa a los socialistas. Ha pedido a los suyos que salgan de los «cuarteles de invierno» y pasen a la «ofensiva». «No nos lamentemos en la adversidad», ha reclamado a los suyos. Puigdemont ha exigido que Junts se erija en alternativa al PSC y que «combata al Govern de Illa». El Gobierno catalán es frágil, ha señalado, porque ni el PSC ni ERC se creen que el acuerdo que han firmado, ha asegurado. El líder de Junts ha cargado con dureza contra Illa, al que ha acusado de querer «desnacionalizar» Cataluña, en lugar de buscar la normalidad institucional. Los socialistas, ha recordado, son los que se manifestaban con Sociedad Civil Catalana y los que hablaban de «desinfectar» Cataluña.