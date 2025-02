Esta, como todas las de estos días, es una entrevista extraña, porque empieza cuestionando sobre el acuerdo de Gobierno PSOE-Sumar cuando Pedro Sánchez no ... tiene aún amarrada la investidura. Con el pacto por bandera y la expectativa de que la legislatura eche pronto a andar, Marta Lois (Vigo, 1969) despliega un frontón a la gallega, tan amable como inexpugnable, para sortear preguntas comprometidas. Entre ellas, si Díaz aspira a la vicepresidencia primera y si se consumará la salida de Ione Belarra e Irene Montero.

¿Qué es lo que más les ha dolido aparcar en el programa pactado con los socialistas?

-Es una hoja de ruta muy ambiciosa para una segunda ola de derechos sociales. El acuerdo viene precedido de una legislatura en la que parecía que negociar con tantos actores iba a ser muy difícil y se sacaron proyectos como la reforma laboral, con un cambio de rumbo brutal en comparación con la austeridad previa. Este acuerdo no es una lista de deseos, son compromisos.

¿Una carta a los Reyes Magos?

No es una carta a los Reyes Magos, es una línea para continuar avanzando. Echar la vista atrás no es baladí, hemos apostado por conquistas en derechos sociales, sobre todo en el ámbito laboral, feminista y ecologista, que se han ido concretando.

¿Van tarde con la reducción de la semana laboral? Buena parte de los españoles ya trabajan por debajo de las 40 horas.

No. Hay que poner la vista en quienes no están acogidos a convenios específicos ni son trabajadores públicos. Ellos también necesitan una semana laboral que les permita poner la vida en el centro para los cuidados, para conciliar... No hay que cumplir horas, hay que cumplir objetivos; y los trabajadores, cuanto más felices son, más rinden. También en política.

Su jefa no se lo aplica...

(Ríe) Muchas veces las jornadas son muy maratonianas, estoy de acuerdo. Las reuniones tienen que tener hora de apertura y de cierre para que no se eternicen.

El PNV y Esquerra ya les han avisado de una posible invasión de competencias autonómicas.

Muchos de los compromisos del acuerdo, concretamente en educación o sanidad, hay que hacerlos en diálogo constante con las comunidades. Habrá algunas, en particular las gobernadas por el PP y Vox, que serán refractarias, pero el Gobierno va a incidir en esa cogobernanza. Y los ciudadanos valorarán los recursos que van a ponerse encima de la mesa.

Pues han logrado que Emiliano García-Page, la Generalitat de ERC y al partido de Ortuzar coincidan en reprocharles que la factura la pagarán otros.

Este es un compromiso donde el rol del Gobierno es de impulso. ¿No van a estar de acuerdo las comunidades en universalizar la educación infantil? ¿En mejorar la atención sanitaria reduciendo las listas de espera o con nuevos servicios como la salud bucodental o mental? Les pregunto esto a los referentes que me han nombrado. Las autonomías van a tener que remar.

«Estamos en la cuenta atrás»

De cero a diez, ¿qué cerca estamos de la investidura?

Estamos muy cerca, en la cuenta atrás. Trabajamos en un acuerdo a mayores con otras fuerzas políticas para que esta no sea una legislatura al ralentí, de regate corto, sino para seguir avanzando en derechos y libertades y que dure cuatro años.

¿Cuánto se va a parecer la ley de amnistía a la propuesta que ya ha presentado Sumar?

Hemos hecho un ejercicio de transparencia y honestidad con el dictamen de los juristas expertos, teniendo claro que los conflictos políticos deben tener soluciones políticas. Una ley de amnistía es el punto de llegada final donde tienen que estar implicados muchos agentes políticos, sociales y económicos. Nosotros hemos hecho nuestra parte y ahora tenemos que acabar de encontrar el resultado para esa amnistía. Todo trabajado desde el rigor jurídico para que tenga encaje en la Constitución, eso hay que remarcarlo.

Subraya que la ley es un punto de llegada. Pero para el independentismo es el de partida y el Estado debe pedir perdón.

Respetamos los posicionamientos de otras fuerzas políticas y es normal que en la negociación haya demandas de máximos. Pero todo el mundo tiene que ceder un poco.

¿El Estado no se va a disculpar, entonces, por su actuación en 2017?

Desde la discreción, estamos en un proceso muy avanzado para construir una solución política a un conflicto político en Cataluña. Y espero que todas las partes sean conscientes de eso.

¿Es asumible para las bases de la izquierda amnistiar a quien no renuncia a repetir el 'procès'?

Los indultos suscitaron mucha polémica y muchas críticas legítimas, pero el resultado fue positivo. Si hay acuerdo y se explica como una medida excepcional para un momento excepcional, la ciudadanía lo va a entender bien. Tiempo al tiempo.

¿Han obtenido alguna garantía de Carles Puigdemont de que no bloqueará su agenda social? ¿Cuántas aristas le provoca a Sumar negociar con una formación, Junts, que ustedes mismos consideran de derechas?

Se ha hablado de eso, incluso Junts salió al paso cuando el PP lo usó como argumento para decir que iba a haber bloqueo. Claro que somos fuerzas de espacios diametralmente opuestos en muchos aspectos, pero la política no es el arte de tener razón sino de gestionar y solucionar conflictos; ese es el estilo de Yolanda. Siendo conscientes de esto, estoy convencida de que no va a haber problemas con la agenda social.

¿Puigdemont no va a bloquear esa agenda?

No, yo creo que no habrá bloqueo en esa cuestión

¿Sumar apoyará un referéndum de autodeterminación?

No, nuestra agenda es transparente. Tiene que haber una mesa de diálogo y, cuando haya acuerdos ahí, deben refrendarlos los catalanes. No estamos en tiempo de referéndum.

Podemos tilda de «insuficiente» su acuerdo con el PSOE ¿Teme que sus cinco diputados acaben abandonando el grupo parlamentario que comparten?

En el 99% de las iniciativas de calado social estamos de acuerdo. Independientemente de que le parezca insuficiente, Podemos ha recibido información directa. Estoy convencida de que va a adoptar las decisiones que se tomen en la dirección del grupo y no creo que haya que hacer ruido sobre si votará con nosotros o no.

¿Les gustaría tener un Ministerio de Vivienda?

Nos parece estratégico, pero ahora toca llevar las negociaciones con discreción.

¿Y retendrán Igualdad?

Este ministerio ha traído políticas referentes en Europa. Más allá de tenerlo o no, la igualdad debería estar presente de manera transversal en todo el Gobierno.