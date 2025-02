Puigdemont advierte de que si hay repetición electoral podrá presentarse en «mejores condiciones»

Cristian Reino Martes, 7 de mayo 2024, 12:26 Comenta Compartir

Carles Puigdemont ha aireado este martes el fantasma de la repetición electoral. Las encuestas no dan unas fórmulas muy claras de pactos postelectorales en Cataluña ... y la posibilidad de un bloqueo está sobre la mesa, según sea el resultado de los comicios del próximo domingo. El expresidente de la Generalitat, en cualquier caso, ha asegurado este martes que si hay repetición electoral, como consecuencia de la incapacidad de las fuerzas políticas de llegar a un acuerdo para investir a un presidente, volverá a presentarse como candidato de Junts. Y además ha advertido de que podrá hacerlo en «mejores condiciones» que en la cita de esta semana, toda vez que cree que ya habrá sido amnistiado y podrá hacer campaña in situ en Cataluña y no en el sur de Francia como está haciendo estos días. «Hay que evitar el bloqueo», ha afirmado en TV3. De entrada, apuesta por un pacto entre las fuerzas independentistas, pero hay encuestas que no auguran una mayoría absoluta entre las formaciones secesionistas.

Ha descartado pactar con el PSC, con quien en principio se juega la primera posición. El expresidente de la Generalitat ha emplazado al candidato de ERC, Pere Aragonès, a que aclare si su prioridad será conformar un tripartito junto al PSC y los comunes. Illa ha pedido por su parte a los demás grupos parlamentarios que «se definan» y tengan una «visión constructiva» en cuanto a los posibles pactos post electorales. Así, se ha mostrado favorable a «hablar con todos», a excepción de Vox y Aliança Catalana (AC), ya que no quiere contar con sus «discursos de odio». Según Puigdemont, el electorado independentista no está todo lo movilizado que querría. «Las cifras de participación están lejos de las que nos gustaría», ha asegurado en una rueda de prensa organizada por la agencia Efe. El dirigente nacionalista ha apelado al voto útil independentista desde el argumento que solo Junts está en disposición de disputar la victoria del 12-M al PSC. Los que dudan, ha dicho, deben saber que está en sus manos decantar la victoria. De momento, ha descartado un golpe de efecto en el final de la campaña para intentar dar un vuelco a los sondeos. Se ha especulado con que podría forzar su regreso a Cataluña días antes de las elecciones, pero ha querido aclarar que esa posibilidad no la contempla. Su regreso, ha insistido, será para asistir a la sesión de investidura, tanto si es para ser elegido presidente como si no. Cree que podría ser detenido en cuanto pise sueño español, pero también ha sostenido que la justicia no podrá impedir su investidura, si tiene los votos necesarios para ganar la votación. «No temo una detención», ha señalado, aunque también ha precisado que le da pocas probabilidades a este extremo, si se aplica la ley de amnistía tal y como sus abogados tienen previsto. A su juicio, ninguna suspensión de la ley podrá impedir el levantamiento de las medidas cautelares, la orden de detención en suelo español, en su caso. Puigdemont ha asegurado que tiene el plan de regreso diseñado desde hace tiempo y también ha confirmado que si no consigue ser investido, dejará la primera línea de la política.

Temas

Carles Puigdemont