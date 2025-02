Puente niega un intento de presionar a los jueces pero persevera en su crítica al Supremo «Lo que no podemos hacer es permanecer en silencio ante algunas actuaciones que no nos parecen correctas», incide

Cristina Cándido Miércoles, 14 de agosto 2024, 10:36 | Actualizado 17:47h. Comenta Compartir

El ministro Óscar Puente mantiene el pulso contra el Tribunal Supremo. Tras levantar una polvareda en la magistratura al acusar al alto tribunal de «extralimitarse» ... por no aplicar la ley de amnistía al delito de malversación que se le imputa a Carles Puigdemont, el titular de Transportes aseguró este miércoles que no hay ningún intento de presionar a los jueces pero mantiene su ofensiva: «Lo que no podemos hacer es permanecer en silencio ante algunas actuaciones que no nos parecen correctas», defendió.

Tras el intento del ministro Félix Bolaños de rebajar el tono el día anterior, Puente subrayó en que él no hace «ninguna descalificación del Supremo», ni a los magistrados que se habían mostrado en contra de amnistiar al expresident de la Generalitat de Cataluña, sino que critica «una resolución concreta» y pide «que los tribunales se pronuncien conforme a derecho». «Yo lo que he hecho es una reflexión jurídica porque hay una cosa insoslayable y es que el tenor literal de la ley es claro y lo que el Supremo ha hecho interpretándola, desde mi punto de vista, es prescindir de ese tenor literal», recalcó en una entrevista en Antena 3. En su opinión, lo que ha hecho el Supremo es considerar que «hay enriquecimiento» de los principales condenados y prófugos del 'procés'. Una visión que él no comparte al entender que no hubo un lucro personal en el dinero público con el que se afrontaron los gastos del referéndum ilegal del 1-O. Para justificar su argumento se refirió a la interpretación de los tribunales de instancia -el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña o el Juzgado de Instrucción 18 de Barcelona- que sí han aplicado la ley de amnistía para la malversación. «Esto debería llevarnos a reflexionar si es que esos tribunales están cometiendo algún tipo de ilegalidad, si no respetan el criterio del Tribunal Supremo», ironizó. «Libertad de expresión» Respecto a las críticas que ha recibido por sus palabras y apelando a la «libertad de expresión», Puente lanzó una crítica a los jueces que se pronunciaron en torno a la ley de amnistía antes de que fuera promulgada. «¿O acaso es que eso no fue una invasión de las competencias del ejecutivo y legislativo?», insistió. Puente afirmó que no le está pidiendo a los tribunales que se pronuncien en función de sus intereses, sino «conforme a Derecho, nada más», zanjó.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión