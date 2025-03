Puente llamó a Aragonès antes de pactar con los sindicatos el fin de la huelga en Renfe

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha asegurado este viernes que antes de reunirse con los sindicatos, para negociar el final de la huelga ... en Renfe, habló con el presidente de la Generalitat, que le dio el «visto bueno» a sus planteamientos. Puente ha afirmado que no va a cometer ningún tipo de «deslealtad» con el Govern en el traspaso de Cercanías. El nuevo Gobierno arranca con pies de plomo en relación con los independentistas.

Los sindicatos ferroviarios habían convocado una huelga en Renfe y Adif, que empezaba este viernes, para protestar por el traspaso de Cercanías a la Generalitat, pactado en el acuerdo de investidura entre el PSOE y ERC. El jueves por la tarde, horas antes del inicio del paro, los sindicatos anunciaron un acuerdo con el Ministerio de Transportes para desconvocar los cinco días de huelga, el 30 de noviembre, el 1, 4 y 5 de diciembre.

Los trabajadores temen que la fragmentación de Renfe y Adif en el traspaso competencial pudiera repercutir en sus derechos laborales. «La primera llamada que hice ayer por la mañana fue al presidente Pere Aragonès. A partir de ahí yo me siento con los sindicatos y realmente lo que se pacta no es otra cosa que la propia ley», ha asegurado Puente en Rac-1. «Los sindicatos no tienen nada que temer, se respetarán sus derechos», ha afirmado. La administración central prometió a los sindicatos mantener los puestos de trabajo tal y como están, con todas sus condiciones actuales.

El pacto para evitar la huelga podía entrar en contradicción con el acuerdo suscrito entre PSOE y ERC, pero esas dudas han quedado disipadas. Cuando se cree que la nueva empresa que gestionará las Cercanías en Cataluña, sociedad mixta entre el Estado y la Generalitat, los empleados afectados podrán elegir. En cualquier caso, el proceso de traspaso competencial no se hará de un día a otro, sino que llevará tiempo, según insisten en señalar tanto desde el Govern como desde el la administración central. «Antes de que veamos un tren de Rodalies de la Generalitat pasará un tiempo, un cierto tiempo», ha avisado este viernes la consejera de la Presidencia, Laura Vilagrà en RTVE. «Hemos de constituir primero la empresa pública mixta, gobernada por la Generalitat. Todo ordenado, nadie debe sufrir ni ponerse nervioso. Haremos un buen traspaso y una buena solidez de esa empresa que debe gestionar Rodalies«, ha asegurado.