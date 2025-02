Puente define a Sánchez como «el puto amo» con el PSOE en una tensa cuenta atrás

El PSOE, sus socios y la oposición afrontan las últimas horas de la cuenta atrás fijada por el presidente del Gobierno para resolver este lunes ... la disyuntiva -si sigue en la Moncloa o si se va- que ha reventado el tablero político español, sumergido en un ciclo electoral determinante que ha quedado opacado, en especial la carrera hacia el 12-M catalán, por el inédito 'impasse' abierto tras las diligencias judiciales por presunto tráfico de influencias incoadas a la mujer del líder socialista, Begoña López. Con los afines a la campaña para intentar que el jefe del Ejecutivo continúe en su puesto para frenar a la derecha y la ultraderecha jalonando este domingo de tensa paciencia con nuevas movilizaciones -a la excepcional comunión del comité federal del PSOE de ayer con la militancia congregada en Ferraz se han unido el acto 'Por la decencia democrática' de CC OO y UGT en Madrid y una manifestación esta tarde también en la capital madrileña-, el ministro Óscar Puente ha reivindicado la continuidad de su jefe de filas con una declaración que ha provocado un inmediato revuelo.

El titular de Transportes, interviniente en el congreso extraordinario del PSdeG gallego en Santiago para confirmar el liderazgo de José Ramón Gómez Besteiro tras el fiasco de las autonómicas del 18 de febrero, ha seguido confiando en poder persuadir a su secretario general para que no renuncie aunque ha admitido que la situación «no está fácil» y ha aprovechado para hacer un canto a sus virtudes, en especial a su peso político en el terreno internacional. Y ahí ha deslizado la perla: «No es que tenga predicamento, es que el puto amo», ha ensalzado entre los aplausos de las bases gallegas, el elogio con el que ha rematado su convicción de que Sánchez ha llevado a España a un mayor prestigio en el exterior que incluso Felipe González -enfrentado a la actual cúpula de su partido-.

«Porque (el actual presidente) tiene autonomía, tiene discurso, se le respeta, habla inglés, no tiene que estar aislado en una silla», ha proclamado Puente, en alusión al desconocimiento del idioma por Alberto Núñez Feijóo. Lo que le ha dado pie a congratularse de que sean «los hijos de los trabajadores» los que se forman frente a aquellos que han tenido «todas las oportunidades del mundo», una acusación contra la que Feijóo acostumbra a revolverse subrayando sus orígenes humildes y sus estudios en un internado.

#EnDirecto | Óscar Puente dice que Pedro Sánchez es "el puto amo" porque "tiene autonomía, discurso, se le respeta y habla inglés": "No tiene que estar aislado en una silla cuando la gente habla entre sí" pic.twitter.com/vRHwyEVvHt — Europa Press (@europapress) April 28, 2024

El ministro, hombre de confianza de Sánchez desde que le eligió para que tomara la palabra por él en la fallida investidura del líder del PP, ha incidido en el argumento que transforma el dilema del presidente en una causa general en defensa de una democracia «agredida» por las derechas y ha responsabilizado a Feijóo de estar «detrás» de lo que los socialistas y parte de sus socios interpretan como «campaña feroz», en palabras de Puente, para «socavar la vida personal» del actual inquilino de la Moncloa. Una campaña, que ha evocado, vendría a ser un calco de la habría aplicado el entonces presidente de la Xunta gallega sobre su rival socialista Emilio Pérez Touriño.

«Le han tocado el punto débil»

A horas -aun no se sabe el formato- de que el jefe del Ejecutivo resuelva el enigma que mantiene atenazada a la política española, el titular de Transportes ha admitido que «no está fácil, no está sencillo» persuadir a su líder de que no abandone la Moncloa «porque le han tocado el punto débil». En ello ha hecho hincapié también Gómez Besteiro al constatar que «todos los socialistas» están viviendo «días muy difíciles», pero ha trasladado a Sánchez que «rendirse no es una solución». «Yo también lo pensé. Frente a esa política no se puede dar ni un paso atrás ni al lado. Hay que dar un paso al frente», ha zanjado Besteiro, quien dimitió en su día después de ser imputado por una presunta corrupción que los tribunales no han acreditado.

Entre nuevas muestras de apoyo de ministros como Elma Saiz o Fernando Grande-Marlaska, Sánchez también ha recibido este mediodía el respaldo de un millar de personas congregadas por los sindicatos Comisiones Obreras y UGT en el Auditorio Marcelino Camacho de Madrid y con asistencia de representantes del mundo de la cultura como el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero; el músico Miguel Ríos; o la actriz Marisa Paredes, que bajo el eco de un mensaje del director Pedro Almodóvar, ha enfatizado que «es emocionante ver a la gente saliendo a la calle en un acto de amor a Pedro y a la democracia». Evocando esas palabras como lema -'Por amor a la democracia'-, la Delegación del Gobierno en la capital española ha recibido la la convocatoria oficial de una manifestación a las 19.30 horas entre Atocha y el Congreso.