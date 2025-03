Puente admite que el Gobierno «probablemente no» impulsaría la amnistía si no la necesitara El ministro de Transportes considera que el debate sobre la medida de gracia es «irrelevante» en la Unión Europea

Álvaro Soto Madrid Jueves, 23 de noviembre 2023, 17:48 Comenta Compartir

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, admitió que el Gobierno «probablemente no» habría promovido una ley de amnistía si Pedro Sánchez ... no la hubiera necesitado para su investidura. «Si no hubierais necesitado esto [la amnistía] para la investidura, ¿la hubierais adoptado? Probablemente, no, pero estoy seguro de que a lo largo de la legislatura, la medida hubiera acabado imponiéndose», afirmó Puente en una entrevista en el Canal 24 Horas de TVE.

El exalcalde de Valladolid reconoció que sin la amnistía, «la investidura no hubiera sido posible», y dibujó un escenario de «un montón de juicios, con una extradición de Puigdemont, y volver a la tensión del 2017» si el Ejecutivo no hubiera impulsado la medida de gracia. Además, insistió en la necesidad de poner «luces largas» y «mirar al horizonte en los próximos años», aunque se mostró comprensivo con quienes critican los cambios de posición del PSOE respecto al perdón de los implicados en el 'procés'. Por el contrario, subrayó que la amnistía «es un asunto interno y artificial» que en la Unión Europea se considera «irrelevante». «No ha tenido ninguna trascendencia en el ámbito europeo. No hay más que ver cómo estaba la sala, con un 10% de los parlamentarios presentes», dijo, en referencia al debate celebrado el miércoles en la Eurocámara. Noticias relacionadas El primer Consejo de Ministros, en imágenes El Gobierno marca los Presupuestos como siguiente hito para «bajar los decibelios» Sin embargo, el Partido Popular aprovechó las palabras de Puente para atacar al Gobierno. El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, afirmó que el ministro «dijo la verdad» al reconocer que «todo [la amnistía] se hacía por los votos» después de que Sánchez asegurara que «todo se hacía por la convivencia» y que «era muy bueno». Mientras, Puente criticó al PP por oponerse a renovar el Consejo General del Poder Judicial, pero adelantó que el ministro de Justicia, Félix Bolaños, se plantea «posibles soluciones» para desbloquear el gobierno de los jueces, que tiene el mandato caducado desde hace cinco años. «El PP, que nos ataca porque dice que atentamos contra la independencia de los jueces, lo que busca con esta actitud no es ni más ni menos que propiciar los nombramientos en los órganos judiciales que a ellos les interesan. Y eso lo tenemos que revisar nosotros» , agregó el responsable de Transportes.

