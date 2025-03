El CIS publica una encuesta sobre violencia sexual sin preguntar por la ley del 'solo sí es sí'

Javier Arias Lomo Miércoles, 8 de febrero 2023, 18:56 Comenta Compartir

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) dirigido por José Luis Tezanos hizo pública esta mañana una encuesta sobre violencia sexual en la que no incluye ninguna pregunta sobre la ley del 'solo sí es sí' y las más de 400 rebajas de condenas –y decenas de excarcelaciones– provocadas hasta la fecha por la norma impulsada por Igualdad.

El sondeo, que se circunscribe en una de las encuestas monográficas que realiza periódicamente el instituto demoscópico sobre «cuestiones de actualidad», se realizó entre el 20 y 25 de enero, en plena polémica por las revisiones a la baja de condena –en aquel entonces ya se superaban los dos centenares de casos–.

El CIS no pregunta por estas rebajas ni por la necesidad o no de reformar la norma pese a que a principios de diciembre el Gobierno presidido por Pedro Sánchez ya había abierto la puerta a su modificación. Lo que aún no había hecho público el Ejecutivo entonces era su intención de presentar una Proposición de Ley para retocar el texto inicial –tal y como ha sucedido esta semana y que ha desatado la tormenta entre los dos socios de coalición–.

El sondeo del CIS plantea varias preguntas sobre las causas de las agresiones sexuales y señala que, entre los que consideran que las mujeres evitan presentar denuncia, un 45% de los encuestados cree que el motivo es el «miedo al agresor», mientras que un 14,5% opina que no lo hace «por miedo a que no la crean» y un 15,7% cree que renuncia «por vergüenza».

Frente a estas opiniones, sólo un 5,2% sostiene que se evita la denuncia porque el proceso judicial «produce mucho desgaste emocional», mientras que un 4,7% cree que no lo hace «por miedo a ser considerada culpable de lo ocurrido». Por otra parte, y preguntados los ciudadanos por la razón de que de que cada vez se oigan con mayor frecuencia «noticias sobre agresiones y violencia sexual», dos de cada tres aseguran que «salen a la luz más casos» que antes, frente a un 26,7 % que opina que se debe a que «han aumentado las agresiones sexuales» en los últimos años.

Y aunque el sondeo pone de manifiesto el rechazo al acoso y a las agresiones sexuales entre los españoles, sí que hay diferencias cuando se pregunta sobre la necesidad de que determinados comportamientos sean castigados por la ley. Uno de los datos destacados que se puede extraer de las encuesta es que hasta un 20% piensa que no se debe perseguir a quien obligue a su pareja a tener relaciones sexuales.

Por otro lado, el 35,1% de los españoles aseguran conocer a alguna mujer en «su círculo familiar o de amistades» víctima de una agresión sexual en algún momento de su vida, por un 27,7% que afirma conocer algún caso en su vecindario y un 17,5% en su lugar de trabajo.

En cuanto a los motivos que conducen a algunos hombres a agreder sexualmente a las mujeres, la mayoría señala los «problemas mentales» y, después, «la falta de educación, principios y valores». Ambas razones se sitúan por delante del «machismo, la misoginia o el rechazo a la igualdad de genero».

Tezanos ya obvió realizar en el barómetro del CIS publicado el pasado mes de enero ninguna pregunta acerca de otro de los asuntos más espinosos con los que se ha visto obligado a lidiar el Gobierno últimamente: la derogación del delito de sedición y la rebaja de la malversación en el Código Penal. Entonces el sondeo se llevó a cabo entre los días 2 al 12 de enero, en pleno aluvión de críticas a Sánchez por parte de la oposición tras dicha decisión del Ejecutivo.