El BOE publica el cese «por renuncia» de Carlos Lesmes al frente del CGPJ Presentó oficialmente su dimisión el pasado lunes y ya había anticipado que no acudiría hoy a los actos del 12 de Octubre

Cristina Vallejo Miércoles, 12 de octubre 2022, 09:15 | Actualizado 10:28h. Comenta Compartir

Este miércoles, 12 de octubre, fiesta nacional, publica el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto que, con fecha de ayer, dispone el cese por renuncia de Carlos Lesmes como presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, «agradeciéndole los servicios prestados».

Pese a que el contenido del Real Decreto comienza a ser operativo a las doce de esta noche, Carlos Lesmes ya tenía decidido no acudir a los actos previstos por la festividad del 12 de Octubre, el desfile militar o la recepción del Palacio Real, dado que, según fuentes cercanas, esgrimía que su presencia no tendría ninguna influencia en el objetivo de desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial.

El pasado lunes, Carlos Lesmes formalizó su renuncia al cargo, después de anunciarlo a última hora de la tarde del domingo, «finalizado hoy (por el pasado 9 de octubre) el plazo anunciado a los vocales del Consejo en el Pleno del pasado 29 de septiembre sin que Gobierno y oposición hayan alcanzado un acuerdo para la renovación del órgano de gobierno de los jueces o para la devolución de las competencias», según indicaba el comunicado remitido, que añadía: «Los contactos desarrollados entre las fuerzas políticas a raíz de la visita del comisario de Justicia de la Comisión Europea no han dado resultado positivo alguno», continuaba el documento.

La renuncia desencadenó la agenda política de la presente semana: el mismo lunes, se reunían el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del principal partido de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, encuentro con el que se ha abierto de nuevo la posibilidad de un acuerdo político para renovar los órganos constitucionales.

La renuncia y el cese efectivo de Lesmes tienen lugar después de casi cuatro años con su mandato caducado. La decisión del presidente del CGPJ se ha convertido en el aldabonazo definitivo para que el PSOE y el PP intenten de nuevo llegar a un acuerdo que pueda poner fin a la situación de bloqueo de los órganos judiciales que afecta al funcionamiento de la justicia, dado que son 77 las plazas sin renovar, 17 de ellas sin cubrir ni siquiera de forma interina. «Nos hemos dado una última oportunidad» para negociar, afirmó Esteban González Pons, vicesecretario de acción institucional del PP, que se incorporó a la reunión que mantuvieron Sánchez y Feijóo, el pasado lunes, al igual que hizo Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, que, por su parte, aseveró, que en esta ocasión se buscará «en serio» un acuerdo. «Somos conscientes, ambas partes, de la gravedad de la situación», insistió Bolaños.

El hecho de que Carlos Lesmes no vaya a estar presente en los actos del 12 de Octubre no significa que el poder judicial no vaya a estar representado en ellos. Están invitados los vocales del CGPJ, los miembros de la Sala de Gobierno del Supremo y los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia. Por tanto, las dos personas entre las que parece que se encuentra el sucesor de Lesmes podrían acudir a los actos de hoy: Marín Castán, como miembro de la Sala de Gobierno del TS, y Rafael Mozo, como vocal del CGPJ.