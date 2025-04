El PSOE se escuda en la crisis migratoria para retar a Clavijo a romper con el PP

La llegada de cayucos a las costas de Canarias no se detiene después de que la inmigración ilegal haya marcado un récord en España en 2024 ... . Solo en los últimos cinco días han arribado a las costas del archipiélago una treintena de embarcaciones con más dos mil personas a bordo. Ante una situación enquistada que se empieza a tornar insostenible para el Gobierno canario, el PSOE retó este lunes a su presidente, Fernando Clavijo, de Coalición Canaria, a «expulsar» al PP de su Ejecutivo. Lo hizo después de que el dirigente insular acusase tanto a los de Alberto Núñez Feijóo como al Gobierno central de ser «cómplices» de la crisis y tras la mentar la «dificultad» de atender a los 5.830 menores extranjeros no acompañados bajo la tutela del archipiélago. «El Gobierno, porque no interviene teniendo las competencias; y el PP, porque bloquea», insistió.

Clavijo, sin embargo, matizó en su crítica una distinción entre el PP de Canarias –con el que descarta cualquier ruptura– y el nacional. A este último le acusó, en una entrevista en la Cadena Ser, de «parapetarse en excusas» para no colaborar en un acuerdo que sirva para resolver un «drama sin precedentes». El Gobierno de Canarias y los populares ya firmaron un pacto en septiembre sobre la emergencia migratoria que involucraba a las doce comunidades y las dos ciudades autónomas gobernadas por estos. El documento se remitió al Ejecutivo de Pedro Sánchez para su negociación, pero en la última Conferencia de Presidentes, celebrada en Santander a principios de mes y donde la cuestión migratoria era uno de los ejes centrales –al menos en la agenda oficial–, no hubo ningún avance más allá de futuribles. Precisamente, en Génova esgrimen ese acuerdo para soslayar la salida de tono del presidente de Canarias y dirigir el contraataque hacia Moncloa. «Lamentablemente el presidente del Gobierno no es capaz de ponerse de acuerdo ni con sus propios socios», ironizaba este lunes el portavoz parlamentario del PP, Miguel Tellado, insistiendo en que ya han acudido a distintas reuniones para tratar la crisis migratoria, todas ellas sin éxito. Noticia relacionada Los contratos para traer inmigrantes a trabajar tendrán que tener fecha de inicio y fin A preguntas de los periodistas en una rueda de prensa celebrada en el Congreso,Tellado evitó confrontar con el Ejecutivo canario para cargar directamente contra el Gobierno. «Sánchez está usando el drama migratorio para tratar de tumbar el Gobierno de Canarias. No tengo ninguna duda», señaló. A juicio de los populares, España necesita un Ejecutivo que vaya más allá de «consignas buenistas» y que sea capaz de «doblegar, como el resto de países de nuestro entorno, cifras tan nefastas como que 30 personas han perdido la vida cada día tratando de llegar a nuestras costas, un 43% más que en 2023», según el PP. «Un Gobierno irresponsable instalado en el efecto llamada», criticó el portavoz. El «enemigo» en casa Mientras populares y socialistas se reparten las culpas, Clavijo acentuó el reparto de responsabilidades exigiendo también al Gobierno que lleve al Congreso su propuesta de decreto ley con la que cree que se facilitaría el reparto extraordinario de menores inmigrantes, y asegura que tendría los apoyos necesarios para ser convalidado en la Cámara baja «Han pasado más de diez días y el Gobierno de España no ha dicho absolutamente nada al respecto. No entendemos por qué continúan permitiendo que esto siga ocurriendo», lamentó el presidente canario. En Ferraz perciben en las palabras del dirigente nacionalista una suerte de equidistancia entre ellos y Génova de la que creen que pueden sacar partido. «Clavijo apela por igual al PP y al PSOE con relación al drama que tenemos en Canarias, fundamentalmente de niños y niñas no acompañados que llegan a sus costas. Desde el PSOE le trasladamos al presidente Clavijo que el enemigo lo tiene en casa», le advirtió este lunes en una rueda de prensa celebrada en Sevilla el vicepresidente del Congreso y también miembro de la Ejecutiva Federal del PSOE, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis. El también secretario de Política Institucional y Formación de los socialistas, recordó a Clavijo que PSOE y Coalición Canaria «aprobamos una reforma de la Ley de Extranjería que llevamos al Congreso de los Diputados y su socio de gobierno –en referencia al PP– votó que no». De Celis pidió al presidente canario «que obligue» a su socio de gobierno a llegar a un acuerdo para el reparto de menores no acompañados «o los expulse del Gobierno».

