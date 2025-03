El PSOE reconoce que se espera una «legislatura compleja»

El PSOE reconoce que espera una «legislatura compleja». Fue Pilar Alegría, la ministra de Educación y Formación Profesional en funciones, la que admitió este domingo ... en un vídeo difundido por el propio partido que «todas lo son». Pero añadió que en la presentea «no se puede esperar nada» del PP, que ha dejado «de ser un partido de oposición para ser un partido de destrucción».

La portavoz socialista criticó que el líder de la oposición se haya posicionado en un papel de «ofensiva, agitación y división» y que tras más dos semanas de ataques a las sedes socialistas en España, su líder, Alberto Núñez Feijóo, no haya emitido «ni una sola palabra de rotunda condena».

Alegría censuró que «la ultraderecha de Vox, los socios del PP», sea el principal agitador en las calles y lamentó el silencio de Feijóo tras las declaraciones de una exalcaldesa popular de un pueblo de Segovia pidiese «un tiro en la nuca» para Pedro Sánchez.

Sobre las manifestaciones del PP, criticó que se realicen «al grito de igualdad» cuando «no ha habido una sola medida en pro de la igualdad que haya contado con el apoyo del PP».

«Han dicho no a la subida del Salario Mínimo Interprofesional, han dicho no a las políticas para acabar con los contratos basura y han dicho no a la subida de las pensiones. En resumen, han dicho no a la igualdad», recalcó. Alegría incidió en que «no puede ser que para el PP solo haya democracia cuando gobiernan ellos y acuse al resto de las formaciones de dar un golpe de Estado por la puerta de atrás», zanjó.