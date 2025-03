Podemos frustrará el intento del PSOE de reformar la Fiscalía por la 'puerta de atrás'

Melchor Sáiz-Pardo Madrid Jueves, 31 de marzo 2022, 11:33 | Actualizado 19:36h. Comenta Compartir

El intento del Grupo Socialista de reformar el Estatuto Orgánico de la Fiscalía por la 'puerta de atrás' tiene los días contados. Unidas Podemos anunció este jueves que unirá sus votos a los de PP, Vox y Ciudadanos, entre otros, en contra de la enmienda del PSOE oculta en la Ley Concursal. Un texto que no solo pretendía que Dolores Delgado se convierta en el fiscal de Sala del Supremo cuando abandone la Fiscalía General del Estado, saltándose así el escalafón de un plumazo, sino que escondía una segunda sorpresa: la posibilidad que el máximo dirigente del Ministerio Público pudiera informar 'motu proprio' a Moncloa de los asuntos que considera de interés, según su criterio.

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, que dijo que su partido no había sido informado de esta enmienda por sus socios de Gobierno, aseguró que este «movimiento es extraño» y que no tendrá el apoyo de su partido. No obstante, la posición de la formación morada no es única. En Comú Podem, su confluencia catalana, sí que se mostró favorable a respaldar la reforma fiscal. El resto de partidos que apoyaron la investidura todavía no han fijado posición, pero las críticas a las «formas», la inclusión de las modificaciones en la Ley Concursal, son unánimes.

Esa polémica enmienda número 603 a la Ley Concursal, que el Parlamento estaba tramitando de forma casi burocrática para trasponer una directiva europea de reestructuraciones de deuda y prevención de insolvencias, al margen del ya conocido ascenso para Delgado, también contempla, según se conoció este jueves, la modificación del artículo 9.2 del Estatuto Fiscal para que el máximo responsable del Ministerio Público tenga la potestad de informar por escrito y «por iniciativa propia» al Ejecutivo de las cuestiones de especial trascendencia en las que intervenga «y que por su naturaleza y relevancia» el Gobierno «deba conocer». También la persona que ocupe el puesto de fiscal general del Estado podrá informar 'motu proprio' al Ejecutivo de cuestiones relativas al funcionamiento de la Administración de Justicia.

Hasta ahora, era el Gobierno exclusivamente del que podía partir la iniciativa de reclamar información a la Fiscalía General del Estado, que debía informar al Ejecutivo (no de forma escrita obligatoriamente como hasta ahora), siempre que no hubiera un obstáculo legal para ello, como pudiera ser que algún miembro del Gabinete estuviera envuelto en una investigación.

Recomendación del Greco

Tanto desde el Gobierno como desde el PSOE, como ya hicieron para defender que Delgado sea ascendida al Supremo en cuanto sea cesada, justificaron esta nueva modificación para dar cumplimiento de la IV ronda de Evaluación del Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO), «fortaleciendo la autonomía e independencia del Fiscal General».

Sin embargo, tal y como recordó este jueves la a Asociación de Fiscales (AF), mayoritaria en la carrera, es cierto que el Greco recomendó «clarificar la comunicación entre Fiscalía General y el Gobierno, para garantizar la transparencia y la publicidad» y que la reforma «impone la forma escrita, lo que constituye un avance». No obstante –subrayó AF- incluye «novedosamente» que el Fiscal General se pueda dirigir por su propia iniciativa al Gobierno para informar, no solo sobre el funcionamiento de la Administración de Justicia, sino sobre asuntos concretos que el Gobierno deba conocer. «Esta previsión supone un elevado riesgo de injerencia en la Justicia por el Gobierno por la absoluta ausencia de concreción de supuestos en que se deba facilitar la información, por ejemplo, cuando afecte a los intereses de la Nación».