PSOE y PP forcejean por el diálogo entre Sánchez y Feijóo

Viernes, 8 de diciembre 2023

PSOE y PP siguen con su particular forcejeo a raíz de la supuesta reunión entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. Un encuentro que no ... acaba de concretarse mientras los reproches entre ambas partes no cesan. Génova ha vuelto a recriminar este viernes al presidente del Gobierno no haber llamado aún al líder de los populares y estar filtrando los detalles de cómo quiere que sea ese cónclave a través de los medios, mientras que desde Ferraz insisten en que el contacto se producirá pronto y señalan la renovación del Poder Judicial, la reforma del artículo 49 de la Constitución y la financiación autonómica como los principales temas a tratar.

Aunque el hecho de que no se haya producido aún dicha llamada -el presidente del PP la atenderá aunque no está claro todavía que vaya a sentarse en una mesa con Sánchez- no supone el mayor de los problemas en este sentido. Las posiciones entre ambas partes continúan muy alejadas y hoy la vicesecretaria de Sanidad del PP, Esther Muñoz, ha querido dejar claro que rechazan la idea de articular una mesa de trabajo entre los dos partido porque eso sería como blanquear las que Sánchez ofrece a las fuerzas independentistas. Además, Muñoz ha insistido en que los populares no piensan tratar el tema de financiación autonómica en ninguna reunión bilateral con el secretario general del PSOE, recordando que el marco adecuado para dicho debate es del Consejo de Política Fiscal. También ha insistido en la postura del PP respecto a la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), asegurando que su partido «jamás» dejará a Sánchez hacerse con el control del órgano de gobiero de los jueces tras haber «colonizado» el resto de instituciones. La también diputada popular ha insistido en la necesidad de modificar la ley -para que los jueces sean elegidos por los jueces- antes de proceder a renovar el Poder Judicial. Asimismo, Muñoz se ha referido a la reforma del artículo 49 de la Carta Magna -para quitar el término «disminuido»-, el único punto donde sí parece existir consenso entre los dos grandes partidos del arco parlamentario. Aunque no del todo, porque desde el PP advierten al Gobierno que dicha modificación no debe servir para introducir cambios de otra índole en la Constitución. Desde el PSOE, por su parte, también han lanzado este viernes críticas a los de Feijóo, a quienes han pedido una actitud «constructiva» en la legislatura. La portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, ha reprochado a Feijóo el haberse dejado llevar por posiciones ultras en el pasado, cuando decidió no firmar el pacto entre PP y PSOE para renovar el CGPJ -el PP se echó para atrás por la supresión de la sedición y la malversación del código penal- y ha insistido en la necesidad de articular grandes acuerdos entre ambas formaciones. «En la última legislatura se aprobaron leyes fundamentales y el NO del PP fue reiterativo. Ojalá esta legislatura el PP haga un ejercicio de reflexión y se convierta en una oposición constructiva para este país», ha dicho Alegría en una entrevista en RNE.

Temas

España