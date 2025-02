La posible vuelta del rey emérito divide al Gobierno de coalición El PSOE no veta su regreso pero Podemos solo contempla esa opción si es para responder por sus «actividades corruptas»

La decisión de la Fiscalía suiza de cerrar la investigación que mantenía abierta por la donación de 100 millones de dólares a Juan Carlos I por parte de Arabia Saudí ha vuelto a poner sobre la mesa el deseo del rey emérito de regresar a España. Una vuelta a la que Unidas Podemos se opone porque considera que la decisión del país helvético «no cambia nada». Los morados solo contemplan su vuelta si es para que el padre de Felipe VI responda ante la Justicia por sus «supuestas actividades corruptas» y aprovechan para apretar con una «profunda reforma institucional». «La monarquía no puede estar diseñada como un mecanismo perfecto para la corrupción», afirmó este martes el portavoz del grupo confederal, Pablo Echenique.

El PSOE se pone de perfil y deja la pelota en el tejado de Felipe VI, aunque será una decisión con toda seguridad consensuada y supervisada por el Gobierno. «No nos corresponde pronunciarnos en torno a esa decisión que corresponde al rey emérito. Seremos respetuosos con la decisión, que se adoptará en el seno de la Casa Real», dijo la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez.

Los socialistas no se oponen a una posible vuelta del monarca. «Si nada lo impide, ¿por qué no va a venir?», admiten en privado. Pero reconocen que ese escenario generaría una «presión brutal» contra él, la Casa Real y la Moncloa. «No estamos ajenos, pero no podemos estar en hipótesis», zanjan.

De momento, no ha habido contactos ni conversaciones entre el Gobierno y la Zarzuela para abordar el eventual regreso de Juan Carlos I a corto plazo. El emérito quiere volver a la Zarzuela y recuperar la asignación económica que Felipe VI le retiró en marzo de 2020, algo que ha transmitido a su entorno más cercano.

Los socios parlamentarios del Gobierno advierten de que si Juan Carlos I regresa debe someterse como cualquier otro ciudadano a la acción de la Justicia y rechazan de plano que pueda recibir una asignación.«Podría vivir en un piso de 60 metros y cobrar la pensión mínima no contributiva», señaló el portavoz parlamentario de Esquerra, Gabriel Rufián.

«Acabar con la monarquía»

Desde EH Bildu insisten en que «todas las personas tienen que afrontar sus responsabilidades y el Rey emérito no puede ser una excepción», por lo que ha confiado en que sigan las pesquisas contra Juan Carlos I en otras instancias judiciales. «Esto va ligado al Estado democrático», ha añadido Mertxe Aizpurua.

El portavoz parlamentario de Compromís, Joan Baldoví, ha ido un paso más alla y ha reclamado a Juan Carlos I que «pida perdón» a los españoles y a los partidos que lo «blanquean» les ha pedido que se disculpen ante la ciudadanía. En la misma línea, el portavoz del BNG en el Congreso, Néstor Rego, ha considerado que el archivo de la causa suiza se ha producido porque «no se han encontrado indicios suficientes», pero «no se dice que no exista» esa relación entre el rey emérito y la corrupción.

Para el diputado gallego el archivo «no va a limpiar el nombre de los Borbones ni a tapar la corrupción generalizada de la Casa Real», por lo que «acabar con la monarquía es lo único decente que se puede hacer» sobre este tema. Mientras que Mireia Vehí, portavoz de la CUP, señala que «nadie en un Estado democrático debería estar por encima de los ciudadanos».

PP y Vox apoyan su regreso

La portavoz del PP, Cuca Gamarra, ha asegurado este martes que tras el archivo de la causa suiza, Juan Carlos I«es un ciudadano español más» que puede «volver a su país cuando quiera». «No somos quién le tiene que decir dónde tiene que vivir», ha añadido, en rueda de prensa en la Cámara baja.

«Podrá venir cuándo quiera, cómo quiera y dónde quiera», ha insistido Gamarra, que ha acusado a los partidos de izquierdas de buscar el «debilitamiento de la monarquía» hablando de las presuntas corruptelas del que fuera jefe del Estado durante casi cuatro décadas.

En la misma línea, se ha manifestado el portavoz de Vox en el Congerso, Iván Espinsoa de los Monteros, al asegurar que Juan Carlos de Borbón «puede volver a España cuando quiera».