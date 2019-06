El PSOE pide a JxCat que «no bloquee» la investidura de Sánchez La portavoz portavoz de Junts Per Catalunya en el Congreso, Laura Borràs (c), y la vicepresidenta del PDeCAT, Miriam Nogueras (d). / Efe Borràs insiste en que «no se dan las condiciones» pero recuerda que 'de facto' sus tres diputados suspendidos contarán como abstención PAULA DE LAS HERAS Madrid Jueves, 13 junio 2019, 12:41

El PSOE ya no reniega de los socios de la moción de censura. Apenas 48 horas después de haber descartado una legislatura en la que la gobernabilidad «dependa» de los partidos independentistas, la vicesecretaria general del partido ha solicitado hoy abiertamente a Junts per Catalunya que «no bloquee» la investidura de Pedro Sánchez, es decir, que se sitúe en la abstención para permitir que el jefe del Ejecutivo en funciones sea elegido en segunda votación con más 'síes' que 'noes'. Eso es, al menos, lo relatado por la portavoz de la formación independentista, Laura Borràs, tras el encuentro que ambas han mantenido hoy en el Congreso.

Borràs ha insistido en que en este momento «no se dan las condiciones» para que su formación se avenga a allanar el camino al líder del PSOE, algo que ya advirtió la semana pasada en la ronda de consultas celebrada por el Rey con los partidos políticos. El hecho de que los diputados procesados en la causa del 1-O, Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull, hayan sido suspendidos de sus funciones por la Mesa de la Cámara baja (informe de los letrados mediante) es para JxCat un agravio y un «recorte de derechos» inaceptable.

«Nosotros somos los del diálogo, pero necesitamos alguien al otro lado», ha alegado la política secesionista. Aun así, ha recordado que en la práctica los votos de sus tres diputados en prisión preventiva no podrán sumarse al bloque del 'no' y por lo tanto, en la práctica, contarán como abstención; algo que sólo cambiaría en el caso de que los afectados decidieran renunciar a su escaño. En ese caso, su lugar lo ocuparía el siguiente en la lista electoral con la que se presentaron a las elecciones. Pero, por el momento, no existe ninguna intención de dar ese paso.

En las circunstancias actuales, y vista la postura de los partidos con los que se ha ido reuniendo el PSOE esta semana, Sánchez solo podría resultar investido gracias a la abstención de Esquerra, del propio JxCat o de Bildu. Hace unos días se vislumbró una alternativa, que era conseguir al menos la abstención de UPN, que cuenta con dos diputados en la Cámara baja, pero los foralistas navarros sólo estarían dispuestos a facilitar una solución que aísle a los independentistas si los socialistas hacen lo propio en su tierra y frenan la llegada al Gobierno de su secretaria general en la comunidad, María Chivite, sustentada en la abstención de la fuerza que lidera Arnaldo Otegi.

Aunque, en un primer momento, Ferraz dio muestras de estar dispuesto a esa operación, con el paso de los días la ha abandonado. Ahora argumenta que son el PP y Cs quienes les abocan a una fórmula que pase por el independentismo porque, a pesar de que ningún otro candidato podría ser elegido, se niegan a permitir que Sánchez gobierne con su abstención.