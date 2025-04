El PSOE pedirá a la Fiscalía que estudie el supuesto caso de espionaje

Miguel Ángel Alfonso Madrid Jueves, 17 de febrero 2022, 10:47 | Actualizado 17:50h. Comenta Compartir

La noticia del supuesto caso de espionaje dentro del PP para investigar los negocios del hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha desatado una tormenta política fraguada al calor de los resultados de las elecciones autonómicas de Castilla y León y en una semana clave de negociaciones para formar Gobierno en dicha comunidad. Entre la multitud de reacciones, el PSOE se ha destacado mostrándose especialmente críticos con los de Pablo Casado y ya confirman que pedirán a la Fiscalía que estudie el caso.

La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha afirmado,desde Oviedo, que con la supuesta trama «pierde la democracia» y ha reclamado al PP una «respuesta ejemplarizante» para colaborar en la «estabilidad» del país. Su compañero de Gabinete y ministro de Presidencia, Félix Bolaños, se ha preguntado que si esta «corrupción» era sabida por el presidente del PP, Pablo Casado, «¿por qué no la denunció?». «Es una noticia muy triste que el PP de Casado siga siendo el mismo de siempre», ha reiterado.

Muy crítico ha sido también el presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page. En una entrevista con Radio Televisión de Castilla-La Mancha ha ironizado con que en el PP «se han convertido en guionistas» de series policíacas, que «han ido desde capítulos relacionados con Bárcenas hasta el comisario Villarejo».

Desde Unidas Podemos, su portavoz en la Asamblea de Madrid, Carolina Alonso, ha exigido al PP que deje de usar la región como «campo de batalla» interno y que deje de parecer que gobierna una «mafia siciliana». «Vemos cómo se están usando las instituciones de los madrileños para la peor política con espionajes internos del PP que no sabemos si se han pagado con dinero público», ha lanzado en los pasillos de la Cámara regional al ser preguntada por el presunto espionaje.

«Hechos graves»

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea madrileña, Mónica García, ha avanzado que su formación pedirá la comparecencia de Ayuso para explicar este caso. «A mí me da igual los navajazos que se peguen entre los mafioso uno y los mafiosos dos. A mí lo que me interesa es que la presidenta venga a dar explicaciones, que no nos enteremos a través de filtraciones, de juegos cruzados. Es obvio que en el PP saben muchísimo más de lo que sabemos los madrileños y queremos asegurarnos de que ni un solo euro de los madrileños ha ido a las prácticas mafiosas del PP», ha subrayado en rueda de prensa.

Su compañera de partido en el Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, no descarta llevar también la supuesta trama ante los tribunales. «Son unos hechos graves que hablan del uso del dinero público, de los recursos públicos del Ayuntamiento y de sus empresas públicas para la guerra interna del PP. Hablamos de si el Ayuntamiento ha sido parte de un intento de espionaje y chantaje a la presidenta de la Comunidad, acusada a su vez de utilizar los contratos sanitarios en plena pandemia para favorecer supuestamente a su hermano y a un amigo suyo», ha zanjado.

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha asegurado que, otra vez, «vemos al PP en su pura esencia» y ha calificado de «lamentable» que «el principal partido de la oposición siga manteniendo las viejas prácticas que siguen igual de vigentes» ante el supuesto caso de espionaje.

Desconfianza en Ciudadanos

Dentro del propio Ayuntamiento de la capital, cuyo gobierno comparte el PP y Ciudadanos, la vicealcaldesa, Begoña Villacís, se ha desmarcado de la versión ofrecida este jueves por el alcalde y portavoz nacional de los populares, José Luis Martínez Almeida. Le ha reprochado que le comunicara la noticia «al mismo tiempo que a todos los madrileños», este miércoles, cuando se destapó la noticia, algo que «no ayuda a confiar». «Creo que esto se ha hecho muy mal. 'Génova' y el PP tienen que poner un límite», ha subrayado.

«A día de hoy los hechos no están probados. Se me ha ocultado que durante dos meses ha habido una investigación. Eso es grave, Cuando se ha dicho que el Gobierno ha investigado, no es verdad, ha sido el PP. Por ahora no se ha podido demostrar, por ahora la palabra prevalece, pero se va a investigar», ha añadido la vicealcaldesa.