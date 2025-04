El PSOE intenta taponar la vía de agua abierta por la batalla en Castilla y León

No ha sido Emiliano García Page. Tampoco Javier Lambán. Quien ha venido a romper la 'pax romana' que imperaba en el PSOE desde que Pedro ... Sánchez derrotó a Susana Díaz y sus poderosos aliados en 2017 ha sido uno de los pocos dirigentes territoriales que permaneció fiel al hoy presidente del Gobierno en aquella fiera batalla. El secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, acató el viernes la suspensión del calendario de primarias aprobado por su comité regional, pero su protesta contra esta imposición ha roto un tabú en el partido a menos de dos meses de un congreso federal concebido para exhibir un liderazgo rocoso en un momento difícil para el Ejecutivo.

Lejos de retirarse a rumiar su frustración, Tudanca se despachó este lunes con una advertencia en el diario 'El País' que pone voz a lo que otros secretarios regionales puestos en la picota por Ferraz también defienden pero hasta ahora nadie, que no sean los críticos habituales, había osado decir en público: «La lealtad no es sumisión y la unidad no es uniformidad». «Entiendo el partido como un lugar de debate en el que, para empezar, a quienes lo dirigimos porque los militantes así lo han decidido, se nos tiene que decir lo que se piensa, la verdad, que en ocasiones –remarcó–el emperador está desnudo».

El dirigente regional acusa al entorno del secretario de Organización de hacerle la cama y a Sánchez de no dar la cara

El líder de los socialistas castellanoleoneses quería celebrar unas primarias exprés, con el aval del máximo órgano del partido entre congresos regionales, bajo el argumento de que en cualquier momento el popular Alfonso Fernández Mañueco podría adelantar las elecciones. Pero tras su decisión subyacía el intento de cortocircuitar una operación orquestada desde Madrid para defenestrarlo.

Ayer, salió a campo abierto a acusar al equipo del secretario Organización, Santos Cerdán, de jugar a «desestabilizar» su federación y a Sánchez de no haber dado la cara pese a sus intentos de tener una conversación. Y con ello situó en una posición muy incómoda a la cúpula del PSOE. Ahora es él David contra Goliat.

Ferraz niega que tras la decisión de suspender las primarias hubiera interés en ganar tiempo para un candidato alternativo

Sus palabras han hecho daño en Ferraz, que se afana en taponar la vía de agua. La dirección alega que lo único que ha habido con Tudanca es «un problema de fechas» y que lo demás, la campaña para buscarle un sustituto cuya identidad no está aún clara, son «suposiciones». Su justificación para impedir que esta semana se abriera ya un proceso que habría culminado con la votación directa de las bases dos semanas antes del 41 Congreso Federal de Sevilla, en noviembre, es que ahora no es momento de batallas orgánicas sino de debatir ideas, de rearmar ideológicamente al partido. «Nadie le va a hurtar a los militantes de Castilla y León la posibilidad de votar en sus primarias. Hasta ahí podríamos llegar. Eso –dicen– lo garantiza esta Comisión Ejecutiva».