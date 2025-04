El PSOE intenta hacer de la moción de censura de Vox a Sánchez un ariete contra Feijóo

La moción de censura de Vox, con un candidato al frente tan heterodoxo como el economista y exdirigente comunista Ramón Tamames, ha introducido un factor ... de perturbación sobrevenido en un contexto marcado por las tensiones entre los socios del Gobierno y la proximidad de las elecciones locales del 28-M. Existe la certeza de que la iniciativa que los de Santiago Abascal registrarán este lunes en la Cámara baja está condenada al fracaso –en democracia solo ha triunfado la de Pedro Sánchez–; y hay consenso, también y con mayor o menor crudeza, en que se trata de un paso puramente instrumental con el que los proponentes intentan recobrar protagonismo. Pero unos y otros van tomando posiciones. Y la de los socialistas pasa en estos momentos por dar relevancia a la moción, agitando de nuevo el 'miedo a la ultra', y por transformarla en un ariete contra el PP de Alberto Núñez Feijóo, que desdeña la medida pero se abstendrá en la votación.

Y es a eso, a esa abstención, sumada a la reunión que mantuvieron hace unos meses Feijóo y Abascal y a la comida que celebraron el líder del PP y Tamames –en la que el primero dijo al candidato que si fuera su padre no le dejaría personarse ante el Congreso–, a lo que se aferra el PSOE para dotar de trascendencia a una moción condenada a fracasar. Hasta cuatro ministros socialistas –Pilar Alegría, Félix Bolaños, Teresa Ribera y José Manuel Albares– se pronunciaron este domingo sobre la iniciativa de Vox para realzar su relevancia y arremeter contra Feijóo.

Alegría reclamó a Vox que utilice la censura en su sentido constitucional constructivo y no para generar «ruido y crispación» con la connivencia de un líder del PP que, enfatizó, «no es ajeno» a los propósitos de la derecha radical tras sus reuniones «a escondidas». La también portavoz del PSOE llegó a reprobar a Feijóo por no tener «la gallardía» de su predecesor, Pablo Casado, quien votó 'no' en la anterior moción de Abascal contra Sánchez; una «involución» a ojos también de Bolaños. El aludido volvió a alejarse ayer de Vox al avisar de que los ciudadanos no quieren un «show» parlamentario.