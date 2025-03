El PSOE insta a Feijóo a decidir si deja que Ayuso le «marque el paso»

Paula De las Heras Madrid Domingo, 10 de abril 2022, 13:57 Comenta Compartir

La portavoz del PSOE en el Senado, Eva Granados, ha instado hoy al nuevo presiente del PP, Alberto Núñez Feijóo, a definir de una vez por todas qué tipo de oposición quiere ejercer y si está dispuesto a dejar o no que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, le «marque el paso» en cuestiones trascendentales como la posición respecto al plan anticrisis que el Gobierno aprobó el pasado 29 de marzo y que ahora debe ser convalidado por el Congreso.

Granados ha argumentado, durante una comparecencia en la sede del PSC, en Barcelona, que la primera semana del presidente de la Xunta de Galicia al frente de los populares ha resultado «elocuente para desnudar la doblez» con la que se conduce. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afirmó el pasado jueves, tras su primer encuentro en el Palacio de la Moncloa, que se había quedado «con más incógnitas que certezas» sobre sus propósitos tanto en ese como en otros terrenos. «Me da la sensación -dijo en concreto sobre el real decreto ley del plan de choque- de que está entre el no y la abstención».

El texto del Gobierno no recoge las rebajas fiscales que reclamaba el PP y con las que, a su juicio, el Ejecutivo se había comprometido en la Conferencia de Presidentes celebrada en La Palma para lanzar un mensaje de unidad frente a las consecuencias de la guerra de Ucrania, pero sí contempla ayudas directas a los sectores más afectados por la crisis inflacionista y el alza del precio de la energía que los populares también consideran necesarias.

Como en 2008

En una entrevista que publica este domingo este diario, presidenta madrileña sostiene sin ambages, no obstante, que ella no tendría ninguna duda de qué hacer. «Yo votaría en contra del plan anticrisis de Sánchez; la miseria -esgrime- no se pastelea». La portavoz socialista en el Senado ha esgrimido que se trata de una postura idéntica a la que mantuvo el PP durante la crisis de 2008. «Que se hunda España que ya la levantaremos nosotros», ha recordado que dijo el exministro Cristóbal Montoro. «Al final Feijóo va a tener que decidir si apoya un plan anticrisis que tiene el visto bueno de la UE o deja que se imponga otra vez el criterio de Ayuso».

Granados también ha acusado al líder popular de actuar con «condescendencia» frente a la corrupción por haberse limitado a afirmar, frente a los casos que han puesto en el punto de mira los contratos para traer material profiláctico durante la pandemia en la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid, que hubo muchos «pillos» que se aprovecharon de la situación de urgente necesidad que se vivió aquellos días. Y le ha reprochado la entrada de Vox en el Gobierno de Castilla y León, que se consumará este lunes. «Está a tiempo de parar esta irresponsabilidad», ha zanjado.