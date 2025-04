El PSOE exige a Feijóo que «se lea los temas» antes de exigir un debate

R. C.

A. A. Domingo, 28 de agosto 2022, 18:45

El Gobierno pone una condición a la petición que lanzó este sábado Alberto Núñez Feijóo para fijar un cara a cara con Pedro Sánchez para debatir la situación del país. El problema está en que, institucionalmente, el único espacio pasa por el Senado. El líder del PP no cuenta con escaño en el Congreso y su voz solo puede ser escuchada en la Cámara alta, a la que llegó tras asumir la presidencia de los populares por la cuota de designación autonómica. El problema para Feijóo es que esta exposición pública frente al jefe del Ejecutivo se limita a los escasos minutos que le otorga el reglamento del Senado durante las sesiones de control al Gobierno.

El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, aseguró este domingo que el Ejecutivo «está encantado de debatir», lo que supondría «una buena oportunidad para Feijóo de estudiarse los temas, no cometer equivocaciones y decir datos que sean ciertos». Bolaños, uno de los ministros con mayor peso dentro del Gobierno, no detalló si el propio Sánchez bajará a la arena del Senado para un debate que no entraría en el orden del día salvo una aprobación de la mesa de la Cámara alta a petición de los grupos parlamentarios.

El titular de la Presidencia, en cualquier caso, desafío al presidente del PP a debatir sobre el decreto de ahorro energético o la ley promovida por Ministerio de Igualdad del 'solo sí es sí', ambas iniciativas aprobadas el pasado jueves en el Congreso con el rechazo de los populares. En estos casos, el cara a cara de Feijóo no tendría que darse con Sánchez, sino con la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, o la titular de Igualdad, Irene Montero.

Este cruce de declaraciones coincide en un inicio de curso político en el que el PP ha denunciado los ataques indiscriminados desde el Ejecutivo contra su próximo candidato a la Moncloa, mientras que desde el PSOE se ha avanzado una campaña, que será presentada este lunes de forma oficial, en la que uno de los principales objetivos será «desenmascarar» las falsedad del PP y de su líder.