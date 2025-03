El PSOE deja sola a Belarra en la defensa de su proyecto estrella

Alberto Gómez Madrid Jueves, 9 de febrero 2023, 11:15 | Actualizado 13:08h. Comenta Compartir

La imagen hablaba por sí sola: a primera hora de la mañana, Ione Belarra comparecía en medio de una soledad insólita para un ministro que acude al Congreso de los Diputados con el objetivo de sacar adelante su proyecto estrella. La ministra de Derechos Sociales reconocía en su intervención final que la tramitación de la ley de bienestar animal, en el alero mientras ella ofrecía sus argumentos, había sido «enormemente difícil». Y la confesión parecía trascender lo político. En plena crisis del Gobierno de coalición por la reforma de la ley del 'solo sí es sí', con Belarra e Irene Montero enfrentadas al ala socialista del Ejecutivo, ningún ministro del PSOE ha acudido a respaldar a la líder de Unidas Podemos.

Comenzada la sesión, Montero llegaba para maquillar el aislamiento de Belarra en la bancada reservada para los integrantes del Consejo de Ministros, con todos los sillones vacíos salvo el suyo. Al final del pleno se fundían en un abrazo también repleto de simbolismo; Belarra ha sido el principal apoyo de la ministra de Igualdad en sus semanas más complicadas, marcadas por las presiones para reformar su ley integral de libertad sexual, que hasta ahora ha conllevado al menos cuatrocientas reducciones de penas a abusadores y violadores condenados. Montero ha querido responder a la lealtad de su colega de formación no solo con su asistencia, sino con numerosos gestos de complicidad.

Ampliar Belarra y Montero, esta mañana en la bancada del Gobierno. EP

Ya al final de la sesión se incorporaba la vicepresidenta Yolanda Díaz, que pese a que no tenía ningún acto en su agenda pública ha llegado al Congreso con el pleno bastante avanzado. Pero, en una bancada casi desierta, la distancia entre Díaz, de una parte, y Montero y Belarra, de otra, resultaba más palpable si cabe. Porque al cisma abierto por la ley del 'solo sí es sí' se añaden las tensiones que arrastra Sumar, la plataforma encabezada por Díaz y en la que el papel de Unidas Podemos, y de las propias Belarra y Montero, aún no se ha concretado pese a haber arrancado ya el año electoral. Díaz tampoco ha despejado si concurrirá a la presidencia del Gobierno.

Con Pedro Sánchez en Bruselas, el PSOE se había encargado de trufar la agenda de sus ministros para justificar el abandono a Belarra. Nadia Calviño tenía programada una reunión con agentes sociales; Teresa Ribera está en Tarragona; Fernando Grande-Marlaska, en Berlín; Pilar Llop, en Málaga; Margarita Robles y María José Montero protagonizaban sendas entrevistas... y así hasta vaciar la fila azul del Consejo de Ministros. Sólo al final de la sesión aparecían, y porque tenían otros compromisos parlamentarios, María Jesús Montero y José Manuel Albares. La ausencia de Alberto Garzón (Unidas Podemos), en pleno permiso de paternidad, terminaba de deshabitar el pleno más solitario de Belarra.

Por si no hubieran ofrecido indicios suficientes, la ruptura entre el PSOE y Unidas Podemos quedaba clara en los corrillos del Congreso. Los socialistas detallaban una ley que no es suya, sino de sus socios de Gobierno, y daban por segura la aprobación de la norma al mismo tiempo que la formación morada, apenas a unos metros de distancia, advertía de que las cuentas no le salían. La ley quedaba finalmente aprobada minutos después de la una de la tarde, con Belarra aplaudiendo de pie e Irene Montero a su lado.