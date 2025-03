El CIS elude preguntar en su úlitmo barómetro por la reforma de la sedición y la malversación

Miguel Ángel Alfonso Madrid Miércoles, 18 de enero 2023, 12:33 | Actualizado 19:09h. Comenta Compartir

El barómetro del CIScorrespondiente a enero, publicado este miércoles, elude preguntar a los encuestados por la polémica supresión del delito de sedición y la reforma del de malversación, todo pese a que el trabajo de campo se realizó entre los días 2 a 12 de este mes, en plena tormenta política por estas cuestiones. La situación no sería tan llamativa si el sondeo no dedicara, en cambio, cinco preguntas a la paralización por parte del Tribunal Constitucional (TC) de las enmiendas a esa misma norma que buscaban desbloquear la renovación del propio tribunal.

En concreto, el CIS, presidido por el sociólogo Félix Tezanos, responsable de los cuestionarios, pregunta en primer lugar sobre si el encuestado ha tenido conocimiento de la reforma del Código Penal impulsada por los partidos del Gobierno, que fue aprobada el 15 de diciembre en el Congreso, y el resultado es que tres de cada cuatro entrevistados sabía de esa reforma, frente a un 24 por ciento que no.

Pero no pide opinión sobre lo aprobado, que fue la eliminación de la sedición y la reforma de la malversación, y sólo pregunta a los entrevistados si conocían lo que no se votó, las modificaciones que afectaban al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y al Tribunal Constitucional: Un 70,7 por ciento de los encuestados responde que sí estaba al tanto, mientras que un 27,2 por ciento que no.

En esa línea, el instituto demoscópico, pregunta a los encuestados por su opinión sobre que «dos magistrados del Tribunal Constitucional, cuyo mandato estaba caducado por haber concluido el plazo para el que fueron elegidos, tomen parte en votaciones en las que se decide si continuaban o no formando parte de dicho tribuna». La mayoría de ellos, un 41,7%, responde que «muy mal».

En cuando a la encuesta de estimación de voto, el PSOE ganaría las elecciones con el 30,2% de apoyos si las elecciones generales se celebraran hoy. Una cifra con la que reduce su ventaja respecto al PP en 1,7 décimas respecto al sondeo anterior de diciembre, ya que la encuesta otorga a la formación que preside Alberto Núñez Feijóo el 28,5% de los apoyos.

El barómetro refleja, especialmente, una mejora de los resultados de Unidas Podemos, coalición cuyos integrantes se encuentran ahora inmersos en un proceso de negociación para reeditar un «frente amplio» bajo el liderazgo de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. Los morados mejoran su proyección de voto en 1,6 puntos respecto al sondeo anterior y obtendrían el 14,2% de los votos.

Descenso de Vox

En cuanto a Vox, los de Santiago Abascal continúan su lenta caída en los sucesivos barómetros del CISy en el de enero se dejan dos décimas para caer hasta el 10% de la intención de voto, manteniéndose como la cuarta fuerza a nivel nacional. Cinco puntos por debajo de su resultado electoral de 2019, cuando fue el tercer partido más votado. Ciudadanos, que aún no había iniciado su proceso de primarias cuando se realizó el trabajo de campo, se mantiene con el 2,9% de los votos, un resultado idéntico al del mes anterior.

En Ferraz valoraron «muy positivamente» los resultados del barómetro. La ministra de Educación y portavoz del PSOE, Pilar Alegría, destacó este miércoles que su formación «obtiene un grado de confianza de los españoles superior al del líder del PP y es mejor valorado que Feijóo».

Un mensaje que no comparten en Génova. Desde el PP se han abonado a presentar sus propios sondeos cada vez que se publica el CIS. Datos, defienden, «sin la cocina de Tezanos». Según las encuestas que manejan los populares, el PSOE permanecería en un segundo lugar con el 24,2% de los votos, mientras que su propio partido ganaría las elecciones con el 32,7% de las papeletas. Vox tendría el 15% y no el 10,2; Podemos el 11,4 y no el 12,4 y Cs el 1,9 y no el 2,9 del CIS.