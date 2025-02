La guerra política entre socialistas y populares se traslada al Constitucional

Javier Arias Lomo Jueves, 18 de enero 2024, 13:31 Comenta Compartir

Las palabras de este miércoles del líder del PP acusando al Tribunal Constitucional de «corregir» y «suplantar» al Supremo de forma reiterada se coló en el pleno celebrado este jueves en el Senado para reformar el artículo 49 de la Constitución y eliminar el término «disminuido». Patxi López, portavoz del PSOE en el Congreso, cargó con dureza contra Alberto Núñez Feijóo y le recriminó que sus manifestaciones ponen de manifiesto que los populares solo respetan la «legitimidad» de las instituciones cuando ellos ostentan el poder.

«Ahora el señor Feijóo dice que el Tribunal Constitucional no es legítimo, que el Gobierno no es legítimo, que el Congreso no es legítimo. ¿Cómo es la democracia del PP? ¿Solo es legítimo aquello que ellos deciden?», afirmó el también diputado vasco antes del comienzo del pleno en la Cámara alta. Feijóo, en concreto, se refirió a sentencias anuladas esta misma semana por el TC como la del exdiputado de Podemos Alberto Rodríguez –al que ha dado la razón anulando la condena a inhabilitación por dar una patada a un policía durante una protesta en La Laguna (Tenerife)–, además de lamentar la posición favorable respecto al recurso del coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, quien pide revocar la sentencia que ordenó repetir el juicio por la constitución de 'Bateragune'.

Feijóo tildó esto de «grave» e insistió en que no existen precedentes de una actuación similar por parte del Constitucional, lo que le «preocupa» aun «más» si se observa su «configuración». En este sentido, criticó una vez más que dos de sus miembros hayan sido en el pasado «cargos del PSOE», en alusión a Juan Carlos Campo, exministro de Justicia con Pedro Sánchez (2020-2021), y Laura Díez, exdirectora general de Asuntos Constitucionales y coordinación jurídica del Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática. A su juicio, el Constitucional está mandando con estas decisiones el mensaje al Supremo de que «se ha convertido en un tribunal de instancia».

El portavoz socialista, además –también justo antes de que diese comienzo el pleno en el Senado–, aprovechó la ocasión para recriminar que esa misma mañana desde el PP se hubiese calificado como «cortina de humo» las informaciones aparecidas en prensa sobre la 'operación Cataluña', que se refieren a la 'policía patriótica' del PP en el Ministerio de Interior durante los Ejecutivos del expresidente Mariano Rajoy.

«Conocemos del uso y el abuso de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para atacar al adversario, para obstaculizar a la Justicia, para ocultar las vergüenzas propias, y a esto le llaman una cortina de humo», apuntó López tras tildar de «inmorales» dichas declaraciones y asegurar que esto es «el propio Watergate de Génova», en referencia a la sede nacional del PP.

En la misma línea se pronunció también en la jornada de ayer el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, que considera que los populares pretenden seguir ajenos «a un escándalo de enormes proporciones que afecta a la gestión «partidista y absolutamente condenable de elementos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado puestos al servicio del PP para espiar a rivales políticos y fabricar causas falsas y 'fake news' contra ellos».

Antes de eso, Miguel Tellado, el portavoz parlamentario del PP, había asegurado que esas nuevas informaciones pretenden «justificar lo que el PSOE está haciendo ahora» con la ley de amnistía y las negociaciones con el partido del expresident catalán Carles Puigdemont. En este sentido, el dirigente de los populares lamentó que desde Ferraz se haya asumido el discurso de los posconvergentes. «Me molesta especialmente caer en las trampas del PSOE y su entramado mediático», zanjó Tellado.